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盤查大型垃圾袋等民生物資有無囤積哄抬 北檢四度查訪大賣場

聯合報／ 記者蔣永佑張宏業／台北即時報導

為掌握民生必需品市場價格，台北地檢署今天再度啟動跨機關聯合實地查訪，針對大賣場塑化製品供需現況進行深度盤點，檢方會同台北市政府商業處與法務局、台北市刑大及萬華分局、調查局台北市調查處，再次出擊，前往萬華家樂福桂林店現場稽查，確保市場不因短期供需波動而失序。

聯合稽查小組發現，「大型黑色垃圾袋」有缺貨情形。據賣場人員表示，主因為上游供貨不穩，目前總公司採取限量配貨措施；除該特定品項外，其餘塑膠製品尚無缺貨或價格調漲現象。

為避免消費者過度囤積或不理性採購，業者針對熱門商品機動實施「每人限購1件」的措施，確保廣大消費者之採買權益。此外，稽查人員也發現賣場販售的「免洗紙碗」與其配附「塑膠蓋」數量存有比例落差（如10個紙碗僅搭配5個塑膠蓋），聯合稽查小組將對此情形持續關注，了解是否影響消費者權益或涉及變相漲價，適時採取因應作為。

聯合稽查小組同時針對保鮮膜、塑膠杯碗、塑膠手套等民生常用塑化製品進行訪價。經比對前週價格走勢，發現該類商品售價均維持持平，未發現異常飆漲或不合理調價。

業者強調，目前內部調貨機制運作正常，除特定受上游影響之品項外，整體貨源尚屬充足，請民眾安心。

北檢強調，民生資源平穩供應為社會安定之基石，檢方將與警察、調查局及行政機關保持緊密溝通，持續密切注意市場行情，若發現有違法囤積、人為哄抬或聯合操縱價格等涉及刑事犯罪或違反公平交易法之情事，必將從速、從嚴偵辦。

台北地檢署今天再度啟動跨機關聯合實地查訪，前往家樂福桂林店賣場，針對塑化製品供需進行深度盤點。圖／北檢提供
台北地檢署今天再度啟動跨機關聯合實地查訪，前往家樂福桂林店賣場，針對塑化製品供需進行深度盤點。圖／北檢提供

賣場 北檢 垃圾袋 保鮮膜

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