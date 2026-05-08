榜林圓環前驚傳3車連環撞 6旬男疑「開到睡著」猛撞停等紅燈車

金門榜林圓環又有車禍！金門縣金寧鄉伯玉路二段、勞工就業服務中心前路段，今天下午2時20分許發生一起3車連環追撞事故。一名61歲張姓男子駕駛黑色休旅車，沿伯玉路往榜林圓環、金城方向行駛時，疑因精神不濟、未注意前方路況，直接撞上停等紅燈的銀色自小客車，造成前方另1輛小貨車也遭波及。

警方調查，張男疑似「開到睡著」高速追撞由50多歲鄭姓女子駕駛的銀色自小客車，鄭女車輛再往前推撞李姓男子駕駛的小貨車後車斗，形成3車連環撞事故。

事故造成3輛車均有不同程度損壞，其中被夾在中間的銀色自小客車車頭、車尾嚴重毀損，鄭女胸部挫傷，由消防隊到場後緊急送往金門醫院治療。至於肇事的黑色休旅車，前座兩顆安全氣囊全數爆開，張男及車上乘客並無大礙；最前方的小貨車則僅後車斗受損，李男未受傷。

金城警分局獲報後到場處理，並對3名駕駛進行酒測，結果均無酒駕情形；至於詳細肇事原因及責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，駕駛人行車時應遵守速限、保持安全距離，並隨時注意前方路況，若精神狀況不佳或疲勞駕駛，應適時休息，避免因反應不及釀成交通事故。

金門今天下午發生一起3車連環追撞事故，張姓男子駕駛黑色休旅車，沿伯玉路往榜林圓環、金城方向行駛時，疑因精神不濟，直接撞上停等紅燈的銀色自小客車，造成前方另1輛小貨車也遭波及。圖／民眾提供

金門今天下午發生一起3車連環追撞事故，張姓男子駕駛黑色休旅車，沿伯玉路往榜林圓環、金城方向行駛時，疑因精神不濟，直接撞上停等紅燈的銀色自小客車，銀色車輛前後車體受損嚴重。圖／民眾提供