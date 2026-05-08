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影／兒子遭控帶頭打人？前立委曾蔡美佐被攻擊受傷 北港朝天宮董座回應

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港鎮前立委曾蔡美佐住家昨天遭30名白衣男子群體攻擊，曾蔡美佐被推倒受傷住院，警方傳喚10人到案，1人被羈押其餘交保，事件今天持續發酵，自稱曾蔡美佐家屬及網路有人點名指控，直指北港朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子涉案，檢警今再傳10人，其中包括蔡咏鍀兒子蔡晉財。

原本對此事低調的北港朝天宮董事長蔡咏鍀面對網路席捲而來的指控，他今天打破低調發話了，他還主動提供事發時影片，指當晚他兒子雖有在現場，但兒子和另一名董事，是在幫忙勸架並阻攔其他人衝向前，怎會變成兒子打人，現場影片看得很清楚。

蔡咏鍀指出，當晚媽祖還在遶境，遶境均依「路關」（路程表）行進，當時神轎路過事發地點附近，卻有人攔轎要求轉向，媽祖行進有一定路線，平常要拜拜可到廟去拜，怎可任意被要求轉去其他地方，這也是當事會發生事端的原因。

今天除了網路對事件提出指控，箭指朝天宮董事長之外，一名自稱是曾蔡美佐的孫女，也在threads發文，指接點名董事長蔡咏鍀兒子「烙了」50人到她家打傷她阿嬤和爸爸，造成7人受傷，結果她80多歲阿嬤還在醫院，其他涉案人呢？「5萬元交保，我真的會謝謝」。

針對各方指控「警方未協助送醫」或「由當事人自行處理」等，北港分局今天也發出聲明澄清，指當時到場警方除維持秩序、控制情勢，並持續協助傷者就醫相。警方更否認「吃案」的指控，強調事發後均依法處理，全力追查。

全案除了昨天傳喚10人到案，檢方聲押三人，其中陳姓男子被羈押，其餘分別依5和6萬元不等交保。今天檢警持續再傳喚10人，其中包括朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財，目前均還在製作筆錄。

朝天宮則也在官網發出聲明，指本次衝突事件發生時正值媽祖遶境期間，相關情形屬民間個別事件，無關朝天宮活動及廟務運作。廟方不樂見任何衝突或誤解發生，也呼籲各界以理性、平和態度看待，避免只看標題或片段引導而過度渲染造成錯誤連結，影響宗教盛事的本意。

針對前立委曾蔡美佐遭攻擊受傷事件各方的指控，北港朝天宮董事長蔡咏鍀首度發話並提供影片，強調他兒子是勸架並沒有打人。圖／本報資料照片
針對前立委曾蔡美佐遭攻擊受傷事件各方的指控，北港朝天宮董事長蔡咏鍀首度發話並提供影片，強調他兒子是勸架並沒有打人。圖／本報資料照片

朝天宮董事長蔡咏鍀提供的影片，指其兒子（左）和一名朝天宮董事施家倫（右）是在現場勸架並阻攔其他人。記者蔡維斌／翻攝
朝天宮董事長蔡咏鍀提供的影片，指其兒子（左）和一名朝天宮董事施家倫（右）是在現場勸架並阻攔其他人。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮

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