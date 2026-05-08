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曾文溪谷傳意外…日籍男子組團赴阿里山溯溪 不慎跌倒骨折受困

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義阿里山鄉茶山村曾文溪谷6日晚間傳出溯溪意外，台北鄧姓男子與朋友帶著2名日籍友人共4人溯溪釣魚，51歲日籍男子不慎跌倒，右腳骨折受困溪谷，警消獲報立即趕往，結合茶山部落青年協力救援，歷經輪番接力搬運，順利將傷者載運下山送醫治療。

嘉義縣消防局表示，5月6日晚上6時許接獲通報，茶山村曾文溪谷有人受傷，現場有4人組團溯溪，傷者為年約50多歲日籍男子，意識清楚，但右腿疑似骨折，消防人員協助固定患部，利用繩索等器材救援，協助傷者脫困上岸，由救護車送往聖馬爾定醫院救治。

警方指出，溪谷山徑狹窄陡峭，加上天色昏暗，增加救援難度，透過茶山村社群聯繫部落青年協助，多名村民主動投入救援行列，警消與民力在溪谷間以人力接駁、輪流背負方式，將傷者搬運至嘉129線道路旁，再由救護車送往嘉義市聖馬爾定醫院治療。

同行鄧姓男子表示，一行人從台北南下與日籍友人前往茶山村曾文溪溯溪釣魚，返程時同伴不慎跌倒，十分感謝警消及村民深夜協助脫困。消防局呼籲，夏季為登山、溯溪旺季，山區溪谷地形複雜且天候變化快速，應備妥安全裝備，並與熟悉地形嚮導同行，以維護安全。

日籍男子前天組團赴阿里山溯溪，在曾文溪谷跌倒骨折受困，警消及部落青年輪番接力將他背出溪谷。記者黃于凡／翻攝
日籍男子前天組團赴阿里山溯溪，在曾文溪谷跌倒骨折受困，警消及部落青年輪番接力將他背出溪谷。記者黃于凡／翻攝

日籍男子前天組團赴阿里山溯溪，在曾文溪谷跌倒骨折受困，警消及部落青年輪番接力將他背出溪谷。記者黃于凡／翻攝
日籍男子前天組團赴阿里山溯溪，在曾文溪谷跌倒骨折受困，警消及部落青年輪番接力將他背出溪谷。記者黃于凡／翻攝

日籍男子前天組團赴阿里山溯溪，在曾文溪谷跌倒骨折受困，警消及部落青年輪番接力將他背出溪谷。記者黃于凡／翻攝
日籍男子前天組團赴阿里山溯溪，在曾文溪谷跌倒骨折受困，警消及部落青年輪番接力將他背出溪谷。記者黃于凡／翻攝

阿里山 骨折 嘉義

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