白衣惡煞闖住家…北港朝天宮前董座曾蔡美佐遭圍毆住院 廟方說話了

前立委曾蔡美佐住家遭群體暴力攻擊事件，到案10人有3人被聲押，其餘則5萬元交保。圖／民眾提供

雲林縣北港朝天宮前董事長、前立委曾蔡美佐7日凌晨住家遭約3、40名白衣男集體暴力攻擊，共5人受傷，曾蔡美佐仍住院中，今天網路社群有自稱曾蔡美佐孫子發文指，「要不是我昨天早上搭第一班高鐵回雲林，這個案子早就被北港分局吃了。」針對該案件，朝天宮今下午發布聲明，指該事件為民間個別事件，無關朝天宮活動及廟務運作。

日前北港朝天宮媽祖出巡遶境，曾蔡美佐7日凌晨在住家前遭約3、40人暴力群毆，包含她兒子曾維斌和在場親友共5人被打傷，年高80多歲的曾蔡美佐衝突中被推倒，整個人蜷縮在地，目前仍住院，外界一度質疑警方偵辦過程有瑕疵，警方7日晚複訊10人後，依妨害秩序、傷害等罪聲押3人，其餘則5萬元交保。

針對此事，朝天宮今天下午在臉書粉絲頁發布聲明，立刻引起網友議論。

聲明內容：「本次衝突事件發生時正值媽祖遶境期間，相關情形屬民間個別事件，無關於本宮活動及廟務運作。

北港朝天宮一向秉持媽祖慈悲、和諧之精神辦理各項宗教活動，所有參與遶境之信眾，皆是媽祖的子民與信徒。本宮不樂見任何衝突或誤解發生，也呼籲各界以理性、平和態度看待相關事件，避免只看標題或片段引導而過度渲染造成錯誤連結，影響宗教盛事之本意。

北港迎媽祖活動能夠順利圓滿，仰賴十方善信、工作人員與各界共同協助。本宮再次感謝各界關心，並祈願媽祖庇佑，風調雨順、平安喜樂。」

另，北港警分局針對外界質疑有關「吃案」的指控，下午也發表聲明，強調該指控與事實不相符，該案發生後即依法受理，並依規定報請雲林地檢署指揮偵辦，現已由雲林縣警察局刑事警察大隊、北港分局及內政部警政署刑事警察局共組專案小組，全力追查涉案人員，積極釐清案情。

北港分局重申，對於任何暴力犯罪案件，均秉持迅速處置、依法偵辦之原則，並以保障民眾生命安全為優先。對於外界關切事項，將持續秉持公開透明原則對外說明，避免不實訊息影響社會視聽。