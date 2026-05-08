跨越300公里母愛！台東婦開22年老車衝台中探女 半路拋錨暖警店家馳援

母親節將至，住台東太麻里的5旬陳姓婦人為參加台中女子監獄母親節懇親會，探視服刑中的女兒，凌晨2時獨自駕駛22年老車跨越300公里趕赴台中，懇親後，轎車在台中烏日路口拋錨，所幸警方與店家及時伸援，才讓充滿愛的旅程平安落幕。

經了解，陳婦連夜從台東住家開車逾4小時趕赴台中懇親。懇親後，她開車前往探視妹妹途中，轎車在台中市烏日區新興路、公園路口熄火拋錨，當時正值下班尖峰時段，車流大，讓陳婦焦急萬分、不知所措。

台中市警察局烏日分局烏日派出所員警巡邏經過，發現車流回堵，立即指揮疏導。由於故障車無法發動，員警當機立斷，一人引導交通，另一人商請店家支援。在眾人合力推動下，成功將車輛移至安全處所。

​陳婦脫困後激動表示：「在最無助的時刻看到警察出現，真的好窩心！」熱心店家也稱讚警方處置積極，展現了「視民如親」的暖心精神。

烏日分警局呼籲，萬一發生拋錨情形，應在車後方擺設警告標誌，盡速通知拖吊車輛救援，人員也必須站於安全區域，以免被追撞。遇交通狀況無法即時排除，可撥打110請求協助；出門前應先行檢查車輛五油、三水、胎壓及其他機件有無故障，才能快樂出門，平安返家。