影／高雄智慧消防上線 秀5G黑科技88秒找出火場受困弟兄

高雄市政府消防局今天展示全國首創5G智慧消防輔助救援系統，模擬消防員受困火場情境，分別以傳統搜救及新系統進行測試。結果傳統方式花費6分多鐘仍未找到待援消防員，但導入5G智慧消防系統後，僅花1分28秒便成功定位並救出受困人員，現場響起熱烈掌聲。

這套系統由高雄市消防局與台灣大哥大合作建置，今天舉辦「科技守護，智慧救援」5G智慧消防輔助救援系統成果發表會，宣布高雄市消防局導入新救援系統，投入第一線火場救援任務。

高雄市副市長林欽榮表示，AI與先進半導體已成全球競爭關鍵，此次導入的5G智慧消防輔助系統，是有一個載具，這個載具就是手上的iPhone，整合5G網路，並結合人工智慧聯網和LiDar光達技術，可將在火場「空間迷因」下，將火場的3D空間建模與室內軌跡定位，及受困消防員的生理狀態，傳出給搜救人員和指揮中心，縮短尋人、救人時間，提升搜救效率，讓高雄發展智慧城市再創新里程碑。

消防局表示，這套系統主要具備「3D場域建模」、「室內軌跡定位」及「生理監控模組」三大功能，其中室內定位功能可即時記錄消防員移動足跡，即使火場內通訊中斷，也能暫存資料，待訊號恢復後回傳，大幅改善過去僅能依賴無線電口述位置的問題。

另外，生理監控模組還能即時回傳消防員生命徵象、停留時間及氣瓶殘量，若系統偵測消防員長時間未移動或生命徵象異常，將立即示警，通知現場安全官啟動救援。

高雄市消防局運用5G智慧消防輔助救援系統，消防員腳上配戴手機載具，進火場搜救受困消防員。記者林保光／攝影

高雄市消防局運用5G智慧消防輔助救援系統，消防員腳上配戴手機載具，進火場搜救受困消防員。記者林保光／攝影

高雄市消防局運用5G智慧消防輔助救援系統，消防員腳上配戴手機載具，進火場搜救受困消防員。記者林保光／攝影