台南女騎機車「五貼」上路…目擊者驚呼好危險 警將依權責舉發

有網友在Threads上發文，昨在台南東區小東路上看到有女子騎機車載5名小孩「五貼」共騎上路，眼尖網友直說，右前還有一個戴安全帽的，總共6個人才對，驚呼「真的好危險」。台南市警五分局說，依道交管理處罰條例可處300元以上600元以下罰鍰，將通知車主到場，依職權舉發。

名為「琬琬」的網友PO文分享，指在路上看到一輛機車「五貼」，載的比四輪汽車載的人還多，這位媽媽的左手掛著一個穿著尿布的小小孩，相信他們也是沒辦法才這樣子…但真的好危險。

該貼文一出，許多人上網留言。

有目擊者說，在她旁邊等紅綠燈，還在數她載幾個小孩，看到前面3個小孩都驚訝了，想看她前面的小孩怎麼載的，結果她騎好快。「超級危險」也有人留言說，好像右前還有一個戴安全帽的，總共6個人。

「好可怕」有人認為，真的別貪圖方便便宜行事，真的要載那麼多人，開車或搭車都好，這樣騎車上路好危險啊，不管是機車上的人，還是用路人。

第一警分局交通組長劉智豪說，經查該車附載人員未依規定，已違反道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，處駕駛人新台幣300元以上600元以下罰鍰。

另依據道路交通管理處罰條例第7-1條規定，本案違規非屬民眾得檢舉違規項目。惟為確保交通秩序，分局將通知車主到場，依職權舉發違規，以維用路人行車安全。