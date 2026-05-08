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日籍遊客阿里山溯溪受傷 嘉縣消防助脫困送醫
3名日籍遊客6日結伴至嘉義縣阿里山鄉茶山村溯溪，其中1人不慎滑倒受傷、受困溪中；消防局派人前往營救，利用繩索等器材協助傷者脫困上岸，送醫救治後無生命危險。
嘉義縣消防局今天發布新聞訊息表示，6日下午6時許獲報，茶山村附近溪谷有3名日籍遊客與1名台人溯溪時發生意外，其中1名日籍遊客受傷，立即派員前往協助。
消防局說，受傷日籍男子年約52歲，意識清楚、右腿疑似骨折，消防人員到場實施相關救護處置後，利用繩索等器材協助傷者脫困上岸，後續由救護車送往聖馬爾定醫院救治。醫院表示，傷者目前住院治療。
消防局呼籲民眾，從事登山、溯溪等戶外活動前，務必提前了解路線、評估自身能力，並隨時留意天候與地形變化。
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