日籍遊客阿里山溯溪受傷 嘉縣消防助脫困送醫

有網友在Threads上發文，昨在台南東區小東路上看到有女子騎機車載5名小孩「五貼」共騎上路，眼尖網友直說，右前還有一個戴安全帽的，總共6個人才對，驚呼「真的好危險」。台南市警五分局說，依道交管理處罰條例可處300元以上600元以下罰鍰，將通知車主到場，依職權舉發。

2026-05-08 15:03