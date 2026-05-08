男子表示他的車在5月6日凌晨先被一名陌生男子偷走鑰匙，沒想到兩天後，該名男子竟大膽返回現場，直接將機車推走。圖：翻攝自Threads jaiweih4

大園區近日發生一起機車竊案，有民眾在社群平台「Threads」發文求助，表示他的愛車在5月6日凌晨先被一名陌生男子偷走鑰匙，沒想到兩天後，該名男子竟大膽返回現場，直接將機車推走。失主無奈表示，該機車二手殘值僅約4萬元，不解竊賊為何如此大費周章，相關貼文隨即引發網友關注與熱議。

針對此起網路發文，大園警分局草漯派出所回應表示，當事人已於5月8日上午8時許前往分局說明車輛遭竊經過，雖然當時尚未完成正式報案程序，但已約定於今(8)日下午正式製作筆錄。警方目前已掌握相關情資，並立即派員調閱案發地點周邊的監視器影像，全力鎖定涉嫌人行蹤，務求在最短時間內將人查緝到案。

男子表示他的車在5月6日凌晨先被一名陌生男子偷走鑰匙，沒想到兩天後，該名男子竟大膽返回現場，直接將機車推走。圖：翻攝自Threads jaiweih4

警方同時藉此案例呼籲廣大民眾，停放汽機車時務必養成隨手熄火並取下鑰匙的習慣。草漯派出所提醒，民眾切勿將手機、皮包或鑰匙等貴重物品留置在車上或置物箱內，即便是短暫離開也應提高警覺，以免讓不法之徒有機可乘，造成不必要的財物損失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：太囂張！大園男子機車鑰匙遭竊 賊兩天後重回現場直接推走