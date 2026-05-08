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男駕車逆向衝撞嘉市里長參選人店面肇逃 店毀車留現金疑點待查

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市安寮里譚姓里長參選人經營的餐飲店兼競選服務處，昨天清晨6時多突遭1輛白色轎車逆向高速衝入，猛烈撞擊店面結構，造成鐵捲門嚴重凹陷、鋼柱彎折斷裂，外牆裝飾與鐵皮結構全數扭曲散落，現場一片狼藉。

當時街道人車稀少，突如其來的巨響嚇壞周邊住戶，紛紛衝出查看。受害譚姓里長參選人說，店面受損嚴重，初估損失約10至20萬元，目前暫停營業，肇事駕駛表達願意協助善後，排除與選舉因素有關。

目擊者指出，車輛撞擊後駕駛曾在車內外反覆進出，彎身探查車內物品，行為異常，隨後更疑似情緒失控，與靠近關心的民眾發生追逐，短短數分鐘後便離開現場逃逸無蹤，引發外界質疑是否涉及其他因素。

受害譚姓里長參選人說，店面結構受損嚴重，包含鋼架、柱體與鐵門皆需大幅修復，初估損失約10至20萬元，目前暫停營業。他強調，肇事方後續表達願意協助善後，排除與選舉因素有關。

警方調查，51歲蘇姓男駕駛指稱，前一晚睡眠不足精神不濟，導致恍神肇事，案件以交通事故處理，將依法開罰吊扣駕照1至3個月。但因車內疑似發現大量現金、以及肇事後行為失序肇逃，使車禍增添疑點，警方擴大調查釐清。

嘉義市安寮里譚姓里長參選人經營的餐飲店兼競選服務處，昨天清晨6時多突遭1輛白色轎車逆向高速衝入，猛烈撞擊店面結構，造成鐵捲門嚴重凹陷、鋼柱彎折斷裂，外牆裝飾與鐵皮結構全數扭曲散落，現場一片狼藉。記者魯永明／翻攝
嘉義市安寮里譚姓里長參選人經營的餐飲店兼競選服務處，昨天清晨6時多突遭1輛白色轎車逆向高速衝入，猛烈撞擊店面結構，造成鐵捲門嚴重凹陷、鋼柱彎折斷裂，外牆裝飾與鐵皮結構全數扭曲散落，現場一片狼藉。記者魯永明／翻攝

嘉義市安寮里譚姓里長參選人經營的餐飲店兼競選服務處，昨天清晨6時多突遭1輛白色轎車逆向高速衝入，猛烈撞擊店面結構，造成鐵捲門嚴重凹陷、鋼柱彎折斷裂，外牆裝飾與鐵皮結構全數扭曲散落，現場一片狼藉。記者魯永明／翻攝
嘉義市安寮里譚姓里長參選人經營的餐飲店兼競選服務處，昨天清晨6時多突遭1輛白色轎車逆向高速衝入，猛烈撞擊店面結構，造成鐵捲門嚴重凹陷、鋼柱彎折斷裂，外牆裝飾與鐵皮結構全數扭曲散落，現場一片狼藉。記者魯永明／翻攝

嘉義市安寮里譚姓里長參選人經營的餐飲店兼競選服務處，昨天清晨6時多突遭1輛白色轎車逆向高速衝入，猛烈撞擊店面結構，造成鐵捲門嚴重凹陷、鋼柱彎折斷裂，外牆裝飾與鐵皮結構全數扭曲散落，現場一片狼藉。記者魯永明／翻攝
嘉義市安寮里譚姓里長參選人經營的餐飲店兼競選服務處，昨天清晨6時多突遭1輛白色轎車逆向高速衝入，猛烈撞擊店面結構，造成鐵捲門嚴重凹陷、鋼柱彎折斷裂，外牆裝飾與鐵皮結構全數扭曲散落，現場一片狼藉。記者魯永明／翻攝

嘉義市安寮里譚姓里長參選人經營的餐飲店兼競選服務處，昨天清晨6時多突遭1輛白色轎車逆向高速衝入，猛烈撞擊店面結構，造成鐵捲門嚴重凹陷、鋼柱彎折斷裂，外牆裝飾與鐵皮結構全數扭曲散落，現場一片狼藉。記者魯永明／翻攝
嘉義市安寮里譚姓里長參選人經營的餐飲店兼競選服務處，昨天清晨6時多突遭1輛白色轎車逆向高速衝入，猛烈撞擊店面結構，造成鐵捲門嚴重凹陷、鋼柱彎折斷裂，外牆裝飾與鐵皮結構全數扭曲散落，現場一片狼藉。記者魯永明／翻攝

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