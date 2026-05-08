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凶殘男十字弓殺犬1死1傷 苗縣府今處以最高額行政裁罰

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣三義鄉昨天傳出犬隻遭十字弓攻擊案件，警方與動保單位接獲通報後，立即展開追查，在案發後6小時內迅速查獲涉案的55歲黃姓男子並移送法辦。縣府今天表示，此案造成犬隻一死一傷，情節嚴重，將依違反動物保護法規定，按次、按隻從重量處，每隻裁處最高額7萬5000元罰鍰，合計15萬元，並依法移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣三義鄉昨天傳出犬隻遭十字弓攻擊案件，造成一死一傷，其中受重傷的狗兒送往台中豐原的動物醫院救治，苗栗縣動物保護防疫所今天派員前往關切。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三義鄉昨天傳出犬隻遭十字弓攻擊案件，造成一死一傷，其中受重傷的狗兒送往台中豐原的動物醫院救治，苗栗縣動物保護防疫所今天派員前往關切。圖／苗栗縣政府提供

苗栗警分局指出，因本案涉及以器械攻擊動物，情節嚴重，警方除通報動保所協助處理，並立即成立專案小組查辦；經專案小組擴大調閱監錄影像並訪查，發現2隻受害犬隻，其中一隻傷重死亡，警方昨天下午4點多查出黃姓男子涉嫌重大，將黃嫌查獲到案，並在嫌犯住所查扣犯案用的十字弓及弓箭等證物，經檢驗十字弓屬槍砲彈藥刀械管制條例列管的刀械，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條、動物保護法及毀損罪嫌將黃男移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣動物保護防疫所表示，案件發生在昨天5月7日凌晨，三義鄉鯉魚潭村楊姓飼主在住家門口發現家裡養的狗兒遭弓箭攻擊受傷，緊急送往動物醫院急救，鄰近的潘姓飼主昨天上午也在住家附近的教會一帶發現沿路血跡，找到另一隻白色家犬，但已不幸死亡。

動防所人員今天上午前往台中豐原的動物醫院，了解受傷犬隻的治療和照護狀況。主治醫師說明，犬隻昨天送抵醫院後，立即接受手術取箭及傷口處置，生命徵象暫時穩定，但還未完全脫險，後續仍需密切觀察。

動防所指出，受傷犬隻因傷勢嚴重，仍有感染風險，至少還需要觀察5到7天，密切注意傷口感染、發炎及整體恢復情形。動防所會持續和醫療團隊保持聯繫，取得診斷證明、傷勢紀錄及相關醫療資料，協助後續司法偵辦及行政裁處。

縣府強調，任何蓄意傷害動物的行為，不僅違反法律，也傷害社會尊重生命的基本價值，本案造成犬隻一死一傷，情節嚴重，依現有事證認定行為人涉違反動物保護法第6條規定，並依同法第30條裁處，將按次、按隻從重量處，合計裁處15萬元罰鍰。至於十字弓器械使用涉及刑法毀損及其他刑事責任，由警方依法移送檢方偵辦。呼籲民眾，如果發現疑似虐待或傷害動物情形，請立即撥打1959全國動保專線或110報案。

苗栗縣三義鄉昨天傳出犬隻遭十字弓攻擊案件，造成一死一傷，其中受重傷的狗兒送往台中豐原的動物醫院救治，苗栗縣動物保護防疫所今天派員前往關切。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三義鄉昨天傳出犬隻遭十字弓攻擊案件，造成一死一傷，其中受重傷的狗兒送往台中豐原的動物醫院救治，苗栗縣動物保護防疫所今天派員前往關切。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣三義鄉昨天傳出犬隻遭十字弓攻擊案件，造成一死一傷，其中受重傷的狗兒送往台中豐原的動物醫院救治，苗栗縣動物保護防疫所今天派員前往關切。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三義鄉昨天傳出犬隻遭十字弓攻擊案件，造成一死一傷，其中受重傷的狗兒送往台中豐原的動物醫院救治，苗栗縣動物保護防疫所今天派員前往關切。圖／苗栗縣政府提供

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