毒駕連環撞驚魂一瞬間 女乘客命危急轉院搶救

嘉義市凌晨傳出嚴重交通事故，36歲吳姓男子涉嫌毒駕上路，行經新民路與徐州五街口時疑似未禮讓直行車，導致2車猛烈碰撞，釀成2人受傷、其中30歲蘇姓女乘客一度無呼吸心跳，經急救後恢復生命徵象，但傷勢嚴重，已轉送林口長庚醫院持續治療。

警方調查，事故發生於凌晨約零時55分，吳男駕駛白色轎車自路邊起步，準備左轉進入仁愛路時，與由黃姓男子駕駛、沿新民路北往南直行的黑色轎車發生高速撞擊。2車交會瞬間無法閃避，撞擊聲響巨大，白車當場失控衝上分隔安全島，車頭嚴重毀損。

事故造成黑色轎車內的黃姓駕駛左手骨折，同行蘇姓女乘客傷勢最為嚴重，當場失去呼吸心跳，救護人員趕抵後緊急施作急救，火速送往嘉義基督教醫院搶救。院方表示，蘇女到院時全身多處鈍傷與外傷，經團隊搶救後恢復生命徵象，但因傷勢複雜，在家屬同意下轉送醫學中心持續治療。

警方表示，雙方駕駛經酒測均無酒精反應，但進一步以唾液快篩檢測後，吳姓男子呈現安非他命、愷他命及卡西酮等毒品陽性反應。警方隨即將吳男帶回偵訊，並依涉嫌毒品危害防制條例、公共危險及過失傷害等罪嫌，移送地檢署偵辦。

這起凌晨突發的毒駕事故，不僅造成車輛嚴重毀損，更讓無辜乘客命危搶救，也再度引發社會對毒駕危害道路安全的關注。警方強調，將持續強化夜間巡查與路檢勤務，嚴防類似事件重演。

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嘉義市凌晨發生毒駕車禍。記者魯永明/翻攝