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電影「航站情緣」翻版 海地夫妻滯台45天移民署協助返鄉

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導

一對海地籍夫妻今年1月5日自菲律賓馬尼拉搭機來台轉機，原欲前往帛琉，未料因無回程機票，遭帛琉移民單位拒絕入境並遣返回台，後續又陸續遭菲律賓及馬來西亞拒絕入境，受困桃園國際機場過境區長達45天。移民署國境事務大隊獲報後，積極協調航空公司、海地大使館及外交部等單位，最終於3月18日協助夫妻離境前往越南河內，並於3月24日再轉往柬埔寨金邊，展開返鄉行程。

移民署指出，這對夫妻原本滯留在菲律賓，因缺乏旅行經費，返鄉過程困難重重，又因沒有美國簽證，加上歐洲及亞洲多國對過境條件限制嚴格，電子簽證申辦也多次受阻，讓返鄉之路一度陷入僵局。移民官先後嘗試土耳其、埃及、馬來西亞、新加坡、卡達及歐美等多條轉機路線，歷經多次失敗後，終於成功安排後續航班。

在旅客滯留期間，國境事務大隊隊長康慶年除持續協調航班，也每天主動關心兩人身體狀況與飲食需求，甚至自掏腰包購買麵包、泡麵及水果供旅客食用，希望讓身處異鄉的夫妻感受到溫暖與支持。

移民署國境事務大隊大隊長林清芬表示，國境管理除肩負維護國家安全任務，也應在人道關懷上提供必要協助，未來將持續秉持專業執法與服務並重精神，展現台灣移民官的暖心形象。

移民署國境事務大隊特殊勤務隊隊長康慶年(左)關懷海地旅客生活狀況，並主動提供餐食，以實際行動傳遞溫暖。圖／移民署國境事務大隊提供
移民署國境事務大隊特殊勤務隊隊長康慶年(左)關懷海地旅客生活狀況，並主動提供餐食，以實際行動傳遞溫暖。圖／移民署國境事務大隊提供

國境事務大隊移民官及航空公司人員協助旅客辦理後續行程安排，陪伴旅客順利踏上返鄉之路。圖／移民署國境事務大隊提供
國境事務大隊移民官及航空公司人員協助旅客辦理後續行程安排，陪伴旅客順利踏上返鄉之路。圖／移民署國境事務大隊提供

菲律賓 帛琉 移民署 簽證 馬來西亞

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