全國模範警察公布名單 高雄市刑大包辦3人

警政署公布全國模範警察名單，高雄市警察局共有3名員警獲選，全數由刑事警察大隊包辦，分別為偵二隊偵查佐陳子鈞、偵八隊偵查佐盧玉鏵及科技犯罪偵查隊偵查佐連盈智。

高雄市刑大表示，市刑大已連續三屆有員警入選全國模範警察，2021年至今累計已有10人獲此殊榮，展現強大刑事偵查戰力與團隊傳承。

高雄市刑大3名全國模範警察，最年輕的獲獎者陳子鈞從警僅6年多，長期投入少年犯罪防制工作，曾獲得2023年少年保護工作績優員警，去年他查獲大寮區越南籍移工聚眾施用毒品案，並向上溯源斬斷供毒鏈，獲記2大功。

科技犯罪偵查隊偵查佐連盈智偵破跨境博弈洗錢集團，查出集團透過Telegram、Skype等通訊軟體經營跨境博弈網站，並利用支付平台進行多層洗錢，金流高達220億元，法院並裁定扣押近億元資產。他也偵破非法色情網站案，查出涉散布兒少性影像及付費訂閱牟利，不法所得高達7325萬元。

偵八隊偵查佐盧玉鏵去年則接連破獲多起販毒集團案件，自3月至9月陸續瓦解多個毒品網絡，並破獲自稱「高雄明仁會」的暴力犯罪集團，展現強悍偵查韌性。

刑大大隊長鄢志豪表示，肯定獲獎人員對治安工作的付出，也提醒在高壓偵查環境中適時調適身心，持續以專業與熱忱守護高雄治安。