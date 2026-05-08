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影／台南81歲婦務農山區失蹤 警深夜靠微弱呼救聲邊坡下尋獲人

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市左鎮山區81歲吳姓婦人昨天傍晚外出整理農地到深夜都沒回家，家屬遍尋不著報警求助。新化分局左鎮分駐所員警入山搜尋，夜間視線差及地形崎嶇找人困難，還好最終半夜在邊坡下方尋獲協助返家。

左鎮分駐所昨晚10點18分接獲110通知曾姓男子報案81歲祖母傍晚外出務農後失聯，家屬在附近山區及農地搜尋數小時仍未尋獲，擔心發生意外有生命危險，請求警方協助。

巡官張丞勛說，所長吳政穎陪同家屬、員警多路於山區、農路及住家周邊地毯式搜尋。當時天色昏暗，現場多山坡地及草叢，視線極差，地形陡峭濕滑，搜救相當困難，只能持手電筒徒步摸黑，仔細聽周遭動靜。

吳政穎等找了一個多小時，隱約聽見遠處有微弱呼救聲，立即循聲下邊坡察看，終於在下方發現吳姓婦人。

婦人稱經過該處時不慎失足滑落邊坡，因年事已高且行動不便無法脫困。家屬感謝警方深夜積極搜救、鍥而不捨及時發現援救脫困，否則後果不堪設想。

分局長黃宗仁表示，吳所長深夜聞救難，即時挽救受困民眾，值得肯定。提醒民眾山區道路崎嶇複雜，天色昏暗儘量避免進入。長者農務進入山區，應結伴同行並攜帶通訊、照明設備，以免發生危險。

81歲婦人務農山區失蹤，深夜員警警靠微弱呼救聲尋獲。記者周宗禎／翻攝
81歲婦人務農山區失蹤，深夜員警警靠微弱呼救聲尋獲。記者周宗禎／翻攝

81歲婦人務農山區失蹤，深夜員警警靠微弱呼救聲尋獲。記者周宗禎／翻攝
81歲婦人務農山區失蹤，深夜員警警靠微弱呼救聲尋獲。記者周宗禎／翻攝

81歲婦人務農山區失蹤，深夜員警警靠微弱呼救聲尋獲。記者周宗禎／翻攝
81歲婦人務農山區失蹤，深夜員警警靠微弱呼救聲尋獲。記者周宗禎／翻攝

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