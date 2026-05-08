男十字弓射擊致浪犬1死1傷 落網稱為嚇阻驅趕

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村2隻浪犬遭弓箭射擊造成1死1傷，警方擴大調閱監視器影像，查獲黃姓男子涉案。黃姓男子供稱難忍浪犬深夜吠叫，原本是為嚇阻驅趕，不知這麼嚴重。

民眾7日清晨發現平日照顧、親近的浪犬胸口被弓箭射穿倒地、奄奄一息，除由家人協助將犬隻送往台中市豐原區動物醫院救治並報警，事件也在社群媒體引發關注。

苗栗縣警察局苗栗分局受理報案，由於案件涉以器械攻擊動物，情節嚴重，除通報苗栗縣動物保護防疫所協處，並立即成立專案小組偵辦。

警方今天說，經專案小組擴大調閱監錄影像並積極訪查，發現2犬受害，其中1隻傷重死亡，並在7日下午掌握平日從事粗工的黃姓男子涉重嫌，查獲到案。

警方在黃姓男子住處查扣犯案用十字弓及弓箭等證物，查緝過程也發現黃姓男子以白色布幔製作標靶練射擊。

黃姓男子向警方供稱，這些小狗常跑到住家前便溺，多次向餵食照顧者反映、他屢次驅趕都沒用，被2隻狗吵得無法睡覺，才拿十字弓從2樓射擊，原本只是要嚇走小狗，沒想到會這麼嚴重。

警方檢驗十字弓屬槍砲彈藥刀械管制條例列管刀械，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、動物保護法及毀損等罪嫌移送台灣苗栗地方檢察署偵辦。