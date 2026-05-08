前立委曾蔡美佐在家遭圍毆 孫不滿：差點被北港分局吃案

雲林縣北港朝天宮前董事長、前立委曾蔡美佐日前在家遭毆，其兒子也因此受傷。曾蔡美佐孫子表示，「要不是我昨天早上搭第一班高鐵回雲林，這個案子早就被北港分局吃了。」

曾蔡美佐孫子透露，案發後警察到場，先是不追兇手，「我們的人追現行犯到他們的招待所」，警察說不能進民宅，要回去看監視器才能指認。曾家的人受傷躺在地上，請在現場的警方叫救護車，警方叫曾家自己叫，之後對外說警方有「協助送醫」。

曾蔡美佐孫子說，之後做筆錄被害人指稱有看見蔡姓主嫌在現場，監視器也有拍下蔡姓主嫌的畫面，結果警方直接拒絕把主嫌的名字寫在筆錄，直接說他的名字不能提，被害人堅持下，分局員警還去請示長官如何處理蔡姓主嫌在筆錄的事情。

曾蔡美佐孫子表示，要不是他昨天早上搭第一班高鐵，直接在警局爭論，爭取到重新做筆錄，不然這些警察真的會當著他的面把案子吃了。

曾蔡美佐孫子更指控，下午分局又捏造事情調查結果，分局發新聞稿表示案件起因是喝酒起口角，他的家人根本沒有喝酒，監視器畫面清楚指出是兇嫌等帶武器衝進來打人，經過一個早上的調查，各種角度的攝影畫面都看了，還可以得出喝酒起口角的結論，真的很難相信分局會好好調查。

曾蔡美佐孫子強調，經過抗議，晚上分局長才來醫院道歉說是搞錯了，所謂的喝酒起口角，是問嫌犯得出的結論，不是事實。曾蔡美佐孫子控，對警方聽嫌犯而不聽被害人說法的態度，甚至最後捏造事實發成新聞稿，再次擊碎對分局說會依法辦案的信任。

曾蔡美佐孫子說，其實這也能理解，平常分局員警和犯嫌一家人都是經常一同出入酒宴，地方也知道這位蔡姓犯嫌在地方經常鬧事，整群人吸毒後打架、打架後回去吸毒都是家常便飯，就算起了衝突，分局也會幫忙掩護，勸對方和解而不是立案，這種吃案已經不是第一次。

曾蔡美佐孫子更意有所指地說，「更何況蔡姓主嫌家裡還有一個副議長的爸爸和一個現任立委的姑姑」，可以帶隊40幾個人拿鋁棒衝進民宅打人，不就是背後政治影響力撐腰的結果。即使事情鬧到全國皆知，這兩個政治人物今天還能在光天化日若無其事的出席各種活動，這就是主嫌至今能夠安心逍遙法外的證明。

曾蔡美佐孫子說，抓不到人的。從一開始分局就已經在設斷點爭取時間了，抓那些可割可棄的吸毒少年有什麼用，只要犯嫌背後的人仍在政治發揮影響力替他撐腰，永遠有用不完的毒癮小弟供他使喚。只要副議長和立委都還在的一天，都是抓不到人的。