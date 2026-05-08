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鹿港炸雞店疑瓦斯外洩釀氣爆 1婦受傷送醫
彰化縣鹿港鎮鹿和路三段今日清晨驚傳氣爆，一間炸雞店疑似瓦斯外洩引發爆炸後起火，現場瞬間冒出大量濃煙與火光，巨大聲響也驚醒附近住戶。彰化消防局獲報後趕往現場灌救，所幸火勢在附近民眾協助下迅速控制，一名婦人受傷送醫，無生命危險。
事故發生在今天清晨5時30分許，當時不少附近店家已開始備料營業。一名早餐店女店員事後在Threads分享事發經過，表示自己原本正在工作，突然聽到妹妹衝進來大喊「著火了，快去幫忙」，她與老闆娘立刻衝出店外查看。
她指出，當下不少鄰近攤商也立即加入救火行列，才及時阻止火勢擴大。該名女店員也藉此提醒民眾注意瓦斯與用火安全，她表示，若遇到火警，一定要先保持冷靜，優先關閉瓦斯來源，再視情況滅火，「平安最重要」。
消防單位初步研判，疑似因瓦斯洩漏導致氣爆，至於詳細起火原因及責任歸屬，仍有待火調人員進一步釐清。
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