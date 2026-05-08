日月光高雄K7廠化學液外洩 12員工送醫、急疏散76人

高雄楠梓日月光半導體K7廠昨天深夜在廠內7樓製程區發生「SBD-701顯影劑」管線洩漏，現場12名女性作業員因吸入揮發氣體，出現頭暈、噁心等不適症狀，廠內緊急疏散同樓層76名員工並將不適者送醫，詳細外洩原因及後續咎責，仍待進一步釐清。

外洩發生在昨晚11時許，當時7樓製程區正值夜班常態作業，SBD-701顯影劑因不明原因發生洩漏，刺鼻異味迅速在廠區內蔓延，首當其衝的12名女員工隨即感到暈眩不適，廠方第一時間啟動工安應變機制，通報高雄市警消並進行疏散。

據了解，SBD-701顯影劑是半導體製程中，用來洗去晶圓上多餘光阻劑的化學物質，具有刺鼻氣味與揮發性，一旦在密閉無塵室內洩漏，高濃度的氣體會直接刺激人體的呼吸道與黏膜，甚至可能引發昏迷或休克。

消防局出動多輛化災車及救護車趕赴現場，協助將76名員工撤離至安全區域，並針對洩漏點進行氣體濃度偵測與阻漏作業，不過詳細事故發生原因，仍有待日月光調查釐清。