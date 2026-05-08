疑北港遶境起衝突…前立委曾蔡美佐遭毆 檢聲押3男

前立委曾蔡美佐住家外昨發生群毆衝突，到案10人有3人被聲押，其餘則5萬元交保。圖／民眾提供

雲林縣北港朝天宮前董事長、前立委曾蔡美佐昨天凌晨在住家前遭一群年輕人毆打，連她的兒子曾維斌和在場親友共五人被打傷，八十多歲的曾蔡美佐衝突中被推倒送醫，仍住院治療，檢方指揮警方逮捕十名涉案人，晚間將三人依傷害等罪嫌聲請羈押，其餘則以五萬元交保。

北港朝天宮媽祖出巡兩天，曾蔡美佐位於北港大同路的住家燈火通明，不少親友聚集迎媽祖，昨天凌晨四時許，媽祖遶境到文化路和大同路交會路口，疑因神轎和千里眼、順風耳將軍團行進路線問題引起爭執。

不久，一群穿白Ｔ的年輕人往大同路曾蔡美佐的住家走來，不斷傳來爭吵聲，曾蔡美佐走出查看，這群白衣男拿起路邊鐵架和三角錐往曾家丟，有人出手毆打在場的人或拿椅子攻擊，曾蔡美佐被推倒在地，一旁親友趕緊護她，她的兒子曾維斌靠過來要保護也遭毆打，共造成五人受傷。

曾蔡美佐被送至北港媽祖醫院，壓迫性骨折經骨科醫師治療，傷勢已大致穩定，醫師指患者年事較高並有骨質疏鬆現象，再住院觀察一、兩天。

檢警組專案小組調閱監視器比對蒐證，拘提十名涉案人，其中廿一歲陳姓、卅一歲蔡姓與十八歲蔡姓三名男子坦承動手打人，但未交代原因，檢方複訊後依妨害秩序及傷害等罪嫌向法院聲請羈押。