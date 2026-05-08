改名重開業！嘉義市托育中心爆虐嬰 認定初犯遭批「制度縱容」

嘉義市某托嬰中心爆發不當對待幼童案件，市議員黃思婷質詢痛批，涉案托育人員對多名嬰幼兒施暴，卻因無前科仍被認定為「初犯」，僅裁罰18萬元並限制3年不得任職，質疑制度荒謬，根本無法讓家長接受。記者魯永明／翻攝

嘉義市某私立托嬰中心爆發虐嬰，議員昨天質詢揭露，市府社會處公布查處結果，共六名嬰兒遭不當對待，涉案情節構成兒童及少年福利與權益保障法最嚴重等級，市府重罰一名涉案托育人員十八萬元，裁罰托嬰中心六萬元；市長黃敏惠強調，對幼兒虐待及不當照顧行為零容忍。

議員黃思婷指出，虐嬰曝光是有名家長送點心到托嬰中心，從未完全拉上的窗簾縫隙，目睹老師不當對待孩子，心痛難受，她播放家長陳情影片，揭露受虐情形，包括十一個月大嬰兒嘴角流血、遭劇烈搖晃；九個月大嬰兒被拍屁股、拉扯雙腳；雙胞胎嬰兒手臂有瘀青抓痕，口水巾留血跡。

她痛批，短時間連續對不同嬰兒施暴，被認定初犯，「若去超商連偷三天東西也算初犯嗎？」黃思婷怒批涉案托嬰中心前身幼兒園，二○一六年遭裁罰，二○一九年至二○二二年也有違規紀錄，停業改名轉型特約托嬰中心，評鑑丙等又爆不當對待案件，「同樣場所、同樣負責人，換名字變初犯？」制度縱容違規。

社會處長李思賢說，查調四月卅日監視錄影畫面，發現托育人員對幼兒強塞奶瓶、粗魯照顧等不當對待，審酌托育人員對六名幼兒程度不等及手段不同的不當行為，造成一名幼兒嘴唇破皮，雖托育人員未有違反兒少權法紀錄，但涉及多名幼兒，市府與審議委員決議，裁處最重罰鍰十八萬元，公告姓名，命其不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員三年，通報衛福部托育整合服務系統不適任人員列管。

某私立托嬰中心未善盡監督管理責任，妨害兒童身心健康，違反兒少權法，裁處六萬元，令一個月改善，未改善按次處罰至改善為止；為強化托育安全，持續對托嬰中心加強稽查、辦理托育人員在職教育、專家訪視輔導、定期評鑑，提升服務品質與環境安全。