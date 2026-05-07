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前立委曾蔡美佐住家暴力攻擊逮10人 今晚聲押3人其餘交保

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港朝天宮前董事長、前立委曾蔡美佐今天凌晨住家遭約3、40名白衣男集體暴力攻擊，造成5人受傷，曾蔡美佐仍住院中，雲林地檢署檢察長林秀敏極表重視，指派檢察官偵辦，今晚複訊10人後，依妨害秩序、傷害等罪聲押3人，其餘則5萬元交保。

這起暴力案件發生在今天凌晨4時，檢察長林秀敏獲悉後極為重視，指派檢察官彭彥儒指揮雲林刑警大隊、北港分局及警政署刑事局共組專案小組偵辦。

檢警調閱監視器比對蒐證，並持拘票緝拿10名涉案人，其中21歲陳男、31歲蔡男、18歲蔡男等3人坦承動手打人，但並未交代是何原因施暴，檢方今晚複訊後，依妨害秩序及傷害罪，涉嫌重大且有滅證、勾串共犯之虞，向雲林地方法院聲請羈押；其餘則分別以5萬元交保。

前立委曾蔡美佐住家遭群體暴力攻擊事件，到案10人有3人被聲押，其餘則5萬元交保。圖／民眾提供
前立委曾蔡美佐住家遭群體暴力攻擊事件，到案10人有3人被聲押，其餘則5萬元交保。圖／民眾提供

雲林 監視器 檢察官

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