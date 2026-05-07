出獄不到1周…嘉義男破壞神明香油錢箱行竊 恐再吃牢飯

嘉義縣中埔鄉福安宮香油錢箱近日遭破壞，警方獲報後成立專案小組，循線查獲蔡姓男子涉嫌偷竊，且他是竊盜慣犯，今年4月底才剛出獄，自由不到1周又至宮廟行竊，甚至徒手調整監視器，企圖避免犯案過程被拍下，今天依竊盜未遂罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

廟方表示，蔡男5月2日下午走到福安宮四處張望，確定周圍沒人後，試圖破壞香油錢箱，但因錢箱結構堅固，蔡男嘗試許久打不開，突然轉頭發現有監視器，於是徒手移動監視器方向，又再次嘗試打開香油錢箱，用盡力氣仍無法開啟，最後未能得手就離開。

警方指出，5月2日下午3時許獲報，福安宮香油錢箱疑遭人破壞，廟方懷疑有人想偷香油錢，立即調閱周邊監視器畫面，比對犯嫌特徵及行蹤，當天下午5時許查獲蔡姓男子，且他有多項竊盜前科，今年4月底才剛出獄，未料短時間內再度犯案，將依竊盜未遂罪嫌移送。

警方呼籲，民眾切勿心存僥倖以身試法，寺廟及公共場所除裝設監視器外，也應強化香油錢箱及防盜設施，若發現可疑人士出沒，可立即撥打110報案，共同維護地方治安。