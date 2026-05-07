洩漏辣椒水引爭議…台中第六分局長遭拔官 新任人選出爐

民眾黨前主席柯文哲上月到台中逢甲夜市輔選，一度傳出遭辣椒水攻擊，後來查出竟是時任第六分局長周俊銘按壓辣椒水洩漏，周遭記過拔官、函送偵辦；警政署已核派台中二分局分局長鍾承志調任第六分局長，另保二總隊大隊長王國峯陞任第二分局分局長。

台中市警局明上午將舉行卸、新任分局長布達交接典禮，第六分局分局長職缺由第二分局分局長鍾承志調任；第二分局分局長職缺由保二總隊大隊長王國峯陞任。

柯文哲4月17日和同黨市議員參選人劉芩妤到逢甲夜市掃街拜票，晚間8點多包括柯、劉及周邊同黨人士、志工等，均聞到一股刺鼻氣味紛紛掩鼻、猛咳不止，事後懷疑遭人使用辣椒水無差別攻擊，劉隔天18日到第六分局報案。

台中市警局20日公布調查結果，表示專案小組調閱385支監視器後，發現當天帶隊的分局長周俊銘執勤時，4度因手中的辣椒水噴頭有裂痕，朝地上噴灑測試，但誤洩導致周邊人不適，台中市警察局長吳敬田為此向柯文哲、劉芩妤與民眾黨志工、遭波及民眾致歉。