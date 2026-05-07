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逾30人持球棒圍毆…前立委曾蔡美佐骨裂送醫 住家被砸、5人遭打傷

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影／北港媽祖出巡棒球隊出擊 前立委曾蔡美佐住家被砸、5人被打傷

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港朝天宮媽祖出巡直至今天凌晨仍在遶境，前立委也是朝天宮前董事長曾蔡美佐突遭3、40名年輕人持球棒襲擊，曾蔡美佐骨裂受傷送醫，仍住院治療，連同她的兒子曾維斌及司機、親友共5人也被打傷，現場一片混亂，警方逮捕10人調查中，曾蔡美佐說，事發突然，她也不清楚，希望警方秉公處理。

曾蔡美佐被送醫治療，接受本報電訪時說，今天凌晨4時許，媽祖神轎還在遶境，她和兒子及司機等幾名親友在住家前設案桌，等候媽祖和千里眼、順風耳將軍隊伍到來要拜拜，獲知將軍隊伍到來，她走到路口查看後折回住家。

曾蔡美佐說，她回家後不久，忽然有大批穿白衣的年輕人衝過來，大概有3、40人以上，叫了一聲「曾蔡美佐」就動手開打，一堆人有的持球棒攻擊玻璃門、有的拿她家前的木椅、花盆、交通錐等物朝她家丟擲，人群中喊著「呼死！打呼死！」。

曾蔡美佐說，當時也有多人朝她打過來，一旁的親友趕緊過來抱著保護她，但她只看到兒子被打得滿身血，其他幾位親友也都受傷。到底何原因遭攻擊，曾蔡美佐說，她也不清楚，也不認識對方，她已80多歲了，多數時間都在北部，只有過年過節才回北港，怎會遭人暴力攻擊，自己也很難理解，只希望警方秉公處理。

曾蔡美佐在攻擊混亂中，骨椎受傷出現骨裂現象，仍住院治療，她說，原本醫生說要開刀，但她年歲已長希望灌骨漿即可。這段前立委住家遭棒球隊突如其來的攻擊事件 也被人貼到網路社群，引起各界關注。

北港警分局指出，今天凌晨4時許接獲報案，馬上出動警力趕到，但現場衝突已結束，人也已四散，隨即協助傷者送醫，並同步管制現場、證據保全及監視器調閱等偵查。初步調查，現場疑因酒後口角引發肢體衝突。

警方到今天下午陸續傳喚10人到案，訊後依聚眾鬥毆、傷害及違反組織犯罪防制條例等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，並持續追查其他涉案人及釐清幕後糾眾情形。

前立委曾蔡美佐住家遭人攻擊，造成包括曾蔡美佐本人共5人受傷。圖／擷自黑社豪門企業
前立委曾蔡美佐住家遭人攻擊，造成包括曾蔡美佐本人共5人受傷。圖／擷自黑社豪門企業

前立委曾蔡美佐住家遭人攻擊，造成包括曾蔡美佐本人共5人受傷。圖／擷自黑社豪門企業
前立委曾蔡美佐住家遭人攻擊，造成包括曾蔡美佐本人共5人受傷。圖／擷自黑社豪門企業

前立委曾蔡美佐住家遭人攻擊，造成包括曾蔡美佐本人共5人受傷，現場仍一片凌亂。記者蔡維斌／攝影
前立委曾蔡美佐住家遭人攻擊，造成包括曾蔡美佐本人共5人受傷，現場仍一片凌亂。記者蔡維斌／攝影

北港 朝天宮 遶境 媽祖

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