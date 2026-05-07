台南女警車禍影片疑經AI變造？台南警：已掌握原始檔案

雲林縣北港朝天宮媽祖出巡直至今天凌晨仍在遶境，前立委也是朝天宮前董事長曾蔡美佐突遭3、40名年輕人持球棒襲擊，曾蔡美佐骨裂受傷送醫，仍住院治療，連同她的兒子曾維斌及司機、親友共5人也被打傷，現場一片混

2026-05-07 17:07