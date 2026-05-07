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台南女警車禍影片疑經AI變造？台南警：已掌握原始檔案
台南市女警鄭詠心被後方機車追撞倒地後遭遊覽車輾斃案，肇事機車騎士看似只關心自己車損的影片疑經人工智慧（AI）變造，台南市政府警察局今天對此表示，已掌握原始影片檔案，不受網傳影片影響。
台灣台南地方檢察署告訴中央社記者，檢警會蒐集了解相關資訊及新聞，持續偵辦。
網傳戴姓大學生肇事後只關心車損影片經AI變造且嫁禍台派，並指是典型戰爭時製造認知戰手法。
警察局說，如果當事人未提告散播影片者，警方也無法成案調查。
鄭詠心4月28日騎機車行經台南安南區安和路二段，遇前方車流減速，遭後方戴姓大學生騎車疑未注意車前狀況追撞，造成鄭詠心往左偏移與遊覽車擦撞倒地，再被輾壓當場死亡；戴姓大學生及江姓遊覽車司機涉過失致死罪嫌被警方送辦。
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