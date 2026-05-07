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網紅女警翻車？曬「胸部靠桌」片悼念台南女警挨轟 分局調查議處

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網紅女警翻車？PO「胸部靠桌」片悼念台南女警引熱議 將受調查議處

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

經常在網路PO片宣導法治觀念或分享個人心得的桃園網紅女警，由於身材姣好、頭腦清楚粉絲數至少2萬人，近期悼念台南車禍亡故女警時，在辦公桌吃東西，低身靠桌接近鏡頭的舉動，卻遭外界誤解動作不雅引發熱議，對此，桃園警分局今表示，將依規定調查議處。

台南鄭姓女警上個月休假外出時，遭後方追撞倒地又遭遊覽車輾過身亡事件，在肇事女大生上香致歉暫時落幕，桃園網紅女警在個人粉專PO文悼念台南女警時，該則貼文搭配的影片，是她穿著警察制服坐在辦公桌旁吃東西過程，似乎「圖文不符」，當她彎身接近鏡頭大口吃草莓大福時，胸口自然地靠著桌邊的舉止，卻遭外界誤解成「將胸部放在桌上」，指責她蹭熱度，一度湧入眾多網友批評，有心人士甚至截圖轉發。

桃園警分局督察組長陳頤駿稍早說明，有關本分局員警於網路上發表貼文衍生爭議一案，初步調查該則貼文已由當事人下架刪除，至於影片是否有舉止不當的部分，分局將依規定調查議處中。

桃園網紅女警PO文悼念台南車禍身亡女警時，因夾帶的影片是她勤餘時吃東西，但因她胸部較為豐滿，因此在接近鏡頭時，胸口抵住桌沿，沒想到卻遭外界誤解「將胸部放在桌上」遭炎上，對此，桃園警分局將依規定調查議處。圖／翻攝網路
桃園網紅女警PO文悼念台南車禍身亡女警時，因夾帶的影片是她勤餘時吃東西，但因她胸部較為豐滿，因此在接近鏡頭時，胸口抵住桌沿，沒想到卻遭外界誤解「將胸部放在桌上」遭炎上，對此，桃園警分局將依規定調查議處。圖／翻攝網路

網紅 女警 警察 台南

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