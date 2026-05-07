15隻狗擾鄰遭檢舉…動防所沒入犬隻 飼主竟痛毆女科員

彰化縣永靖鄉一處三合院游姓屋主飼養15隻犬隻擾鄰及造成環境髒亂被檢舉，彰化動物防疫所動保科人員今天到游宅執行犬隻沒入公務時，一名女科員卻遭游姓飼主毆打，警方依妨害公務、傷害及毀損等罪嫌將游男移送法辦。

永靖鄉這處三合院飼養多達15隻狗，鄰居陳情表示，不僅犬隻不分日夜大聲吠叫，也到處亂排泄，造成環境惡臭、髒亂不堪，周邊鄰居多次和飼主溝通無效，因此向動物防疫所檢舉。

彰化動物防疫所動保科經評估後，認定飼主確實涉有不當飼養情事，依法安排今天前往現場執行犬隻沒入作業，正當動保人員要將犬隻帶走時，游姓屋主兒子（47歲）突然情緒失控，衝上來猛烈毆打黃姓女動保科員的頭，幸好旁人趕緊將他拉住，才未繼續動手。

黃女已去驗傷，警方當場將游男依現行犯逮捕，依傷害、毀損、妨害公務移送彰化地檢署偵辦。