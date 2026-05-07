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桃園130客運司機咆哮拒載！長者遭趕下車 交通局這樣回應

桃園電子報／ 桃園電子報

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司機以「客滿」為由拒絕老翁上車，甚至不讓其刷卡並在站點滯留超過5分鐘。圖：翻攝自Threads sindy_yeyouying

有民眾昨(6)日在社群平台Thread發文指出，下午4時20分從桃園市區發車的中壢客運130路線（車號KKA-3958），在行經陸光四村站時，楊姓司機與一名老翁發生激烈爭執。目擊者表示，當時車內仍有空位，司機卻以「客滿」為由拒絕老翁上車，甚至不讓其刷卡並在站點滯留超過5分鐘，更當眾咆哮要求乘客去投訴。

針對此事件，桃園市政府交通局今日迅速做出回應。經查核確認，該班次為中壢客運經營的「130桃園—榮民之家」路線。楊姓駕駛當時雖自稱為顧及年長者站立安全，擔心跌倒受傷才拒載，但其處置方式與態度明顯不當，引發民眾反感與乘車紛爭。

交通局強調，已要求中壢客運針對該名駕駛予以懲處，並嚴格加強教育訓練與人員管理。同時，交通局也將此案列入年度客運評鑑缺失事項，並依相關法規祭出裁罰，以保障市民乘車權益與服務品質，杜絕類似拒載長者之情事再次發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園130客運司機咆哮拒載！長者遭趕下車 交通局這樣回應

桃園 中壢 公車

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