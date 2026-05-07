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嘉市某托嬰中心爆虐嬰 市府重罰托育員18萬 托嬰中心6萬

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市某私立托嬰中心爆發虐嬰事件，議員黃思婷上午質詢揭露後，市府社會處公布查處結果，確認共有6名嬰兒遭受不當對待，涉案情節已構成兒少權法最嚴重等級違規，市府決議重罰涉案托育人員18萬元，裁罰托嬰中心6萬元。

社會處表示，經查調4月30日監視錄影畫面後，發現該名托育人員對其所照顧幼兒有強塞奶瓶、粗魯照顧等不當對待行為，違反兒少權法第49條，市府衡酌該托育人員計對6名幼兒分別有程度不等及手段不同之不當行為，且造成1名幼兒嘴唇破皮傷勢，依據中央行政罰法、兒少權法及裁量基準規定，雖該托育人員前未曾違反兒少權法相關紀錄，此次為首次違反兒少權法相關規定。

但涉及多名幼兒，市府與審議委員共同決議，裁處該托育人員最重罰鍰額度18萬元，並公告其姓名，命其不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員3年，通報衛福部托育整合服務系統不適任托育人員列管註記，保障兒童權益。

因該私立托嬰中心未善盡人員監督管理責任，有妨害兒童身心健康之情形，違反兒權法第83條規定，依法裁處托嬰中心新臺幣6萬元罰鍰，命其1個月內限期改善，屆期未改善者得按次處罰至改善為止。

市府強調，對幼兒虐待及不當照顧行為零容忍，為強化托育環境安全，持續針對轄內托嬰中心加強稽查、辦理托育人員在職教育訓練、並透過專家訪視輔導、定期評鑑等輔導機制，提升托嬰中心服務品質與環境安全。兒童托育服務法4月14日經立法院三讀通過，市府後續將彙整實務需求，與中央共同精進相關授權法規，以強化托育制度。

嘉義市某私立托嬰中心爆發虐嬰事件，議員黃思婷上午質詢揭露，市府社會處長李思賢答詢說明查處結果。記者魯永明／攝影
嘉義市某私立托嬰中心爆發虐嬰事件，議員黃思婷上午質詢揭露，市府社會處長李思賢答詢說明查處結果。記者魯永明／攝影

黃思婷 托嬰 托育

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