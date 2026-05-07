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影／緬甸男憂逾期居留曝光 竟揮刀割同鄉頸部遭逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市32歲緬甸籍李姓男子今天擔憂逾期居留一事遭曝光，涉嫌揮舞水果刀割傷同鄉21歲李姓男子頸部遭逮。警方依殺人未遂罪嫌現行犯帶返派出所，警詢後今將隨案移送新北地檢署偵辦，傷者經送雙和醫院手術搶救後已脫離險境，暫無生命危險。

新北市警方今天上午6時許獲報，中和區華新街民宅內發生爭吵糾紛，員警到場發現緬甸籍21歲李姓男子頸部疑遭利刃割傷，血流不止，緊急叫救護車送醫，涉嫌持水果刀逞凶的32歲緬甸籍李姓男子遭警方依現行犯逮捕。

經了解，雙方因機車損壞及賠償問題發生口角，過程中32歲李男涉嫌持水果刀揮舞時，劃傷21歲同鄉李男頸部。經查，逞凶的李男2019年持觀光簽證來台，已逾期居留7年，平時以打臨工維生，因弄壞同住同鄉且就學中的21歲李男的機車，因無力負擔維修費用，又擔憂被舉報其逾期居留身分曝光，雙方口角爭執才持刀威嚇不慎傷人。

警詢後今將持刀傷人的李男依殺人未遂罪嫌隨案移送新北地檢署偵辦，傷者經送雙和醫院手術搶救後已脫離險境，暫無生命危險。

新北市32歲緬甸籍李姓男子今擔憂逾期居留遭曝光，涉嫌揮舞水果刀割傷同鄉21歲李姓男子頸部遭逮。記者王長鼎／翻攝
新北市32歲緬甸籍李姓男子今擔憂逾期居留遭曝光，涉嫌揮舞水果刀割傷同鄉21歲李姓男子頸部遭逮。記者王長鼎／翻攝

緬甸 殺人未遂 雙和醫院

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