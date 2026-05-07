疑點沖天炮趕偷吃芭樂猴子引火！高雄74歲婦跌入土坑被活活燒死

高市田寮區一處農地今天上午9時53分突傳火警，何姓男子不見母親蹤影報警，消防員到場見雜草和樹叢起火撲滅，後驚見74歲何董姓老婦倒臥土坑已死亡；據了解，死者平常點沖天炮驅趕偷吃芭樂的猴子，疑不慎引火，為救火跌入火場致死，詳細死因及肇因由警消調查。

根據了解，這起火警發生在今天上午9時53分許，當時家住田寮區秀峰路的和姓男子見住家旁芭樂園雜草及樹叢起火，急習慣於早起巡農園的母親，卻不見母親蹤影，焦急打119求助。

警消到場，消防員見火勢延燒致雜草，射水線撲滅火勢，沒料，火勢撲滅，在一處凹陷的土坑裡發現74歲何董姓老婦倒臥土裡被活活燒死，現場遺留打火機及一紙鞭炮袋。

由於何男稱母親平常會用沖天炮驅趕偷吃芭樂的猴子，警消研判死者可能當時誤燃鞭炮後，見燒到農田旁的竹林雜草，為了救火不慎跌入土坑內導致死亡；已報請檢察官釐清何董姓老婦詳細死因，起火原因由火調科調查釐清。

高市7旬老婦人今天上午疑點沖天炮驅趕偷吃芭樂的猴子，不慎引火，為救火跌入土坑致死。記者石秀華／翻攝