影／人呢？48歲女山友獨攀志佳陽失聯4天 裝備、車鑰匙都在山屋

台中市和平區驚傳山難失聯意外，一名48歲姚姓女子（綽號Kiwi）5月1日獨自從志佳陽大山進入雪山主峰線，原定3日下山卻音訊全無，台中市消防局接獲友人報案後，隨即派員入山搜救，雖於瓢單山屋尋獲其登山裝備與汽車鑰匙，但至今仍未見人影，今日已由第二梯次人員接續擴大搜索。

一名何姓網友6日晚間於臉書社團「登山借問站」發急件尋人，指稱女友kiwi獨攀志佳陽上雪山主峰線失聯。其預計行程為，5月1日志佳陽登山口起登，夜宿瓢單山屋；5月2日計畫登頂雪山主峰後返回山屋；5月3日下山返回登山口，但迄今已失聯4天。

何男表示，kiwi自3日起便失去聯絡，他於5日親自前往登山口察看，發現其座車仍停放原處，驚覺事態嚴重，隨即向警消報案，發文也呼籲，若有山友於3日曾目擊其蹤影，請務必與相關單位聯繫。

台中市消防局指出，5日凌晨3時17分接獲通報後，立即派遣梨山分隊共1車4人，由小隊長姚泳和帶隊前往事故地點，5月5日傍晚搜救小組抵達瓢單山屋，現場發現失聯姚女的登山裝備、器具及座車鑰匙，但人不在山屋內；昨天搜救人員往雪山主峰方向沿線搜索，惜未發現失聯者蹤跡。

台中市和平分局表示，接獲報案後第一時間已轉知消防單位全力救援。今天由於第一梯次人員體力耗盡下撤，改由第二梯次人員接手，持續針對附近陡坡及熱點區域進行地毯式搜索。

台中市消防局指出，志佳陽線地勢陡峭，近期山區氣候多變，獨攀者若遭遇突發狀況，往往缺乏救援支持，目前搜救工作仍持續進行中，希望能在黃金時間內尋獲姚女。

台中市和平區驚傳山難失聯意外，48歲姚姓女子獨攀志佳陽大山進入雪山主峰線音訊全無，警消隨即派員入山搜救。圖／台中市消防局提供

台中市和平區驚傳山難失聯意外，48歲姚姓女子獨攀志佳陽大山進入雪山主峰線音訊全無，警消隨即派員入山搜救。圖／台中市消防局提供