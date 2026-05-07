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影／中壢移工失聯4個月…出門見警巡邏心虛逃逸被逮

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園市中壢區派出所警員日常巡邏時，突然發現一位越南籍男子看見警察後，立即轉身逃逸，後於八德路成功攔下，查證身分後，發現是失聯四個月的移工30歲阮男，移請專勤隊辦理。

中壢分局說明，5月6日17時，在元化路上發現越南籍的30歲阮男見員警巡邏經過，轉身就跑，沿元化路往北，經過普義路與溪洲街口，再鑽入較狹窄的溪洲三街，沿著普義路一帶繞行，穿過普義路土地公廟後，在八德路成功將他攔下，並查證他為失聯移工後，移請專勤隊辦理。

據了解，阮男於2021年入境台灣，但今年1月就失聯，阮男昨日經過全聯附近，推估是要去採買日常用品，但看到警方在附近巡邏，自己心虛，以為是在查逃逸移工，遂立刻轉身逃離。

桃園市中壢區派出所警員日常巡邏時，突然發現一位越南籍男子看見警察後，立即轉身逃逸，後於八德路成功攔下。圖／中壢分局提供
桃園市中壢區派出所警員日常巡邏時，突然發現一位越南籍男子看見警察後，立即轉身逃逸，後於八德路成功攔下。圖／中壢分局提供

中壢 移工 警察

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