影／中壢移工失聯4個月…出門見警巡邏心虛逃逸被逮

桃園市中壢區派出所警員日常巡邏時，突然發現一位越南籍男子看見警察後，立即轉身逃逸，後於八德路成功攔下，查證身分後，發現是失聯四個月的移工30歲阮男，移請專勤隊辦理。

中壢分局說明，5月6日17時，在元化路上發現越南籍的30歲阮男見員警巡邏經過，轉身就跑，沿元化路往北，經過普義路與溪洲街口，再鑽入較狹窄的溪洲三街，沿著普義路一帶繞行，穿過普義路土地公廟後，在八德路成功將他攔下，並查證他為失聯移工後，移請專勤隊辦理。

據了解，阮男於2021年入境台灣，但今年1月就失聯，阮男昨日經過全聯附近，推估是要去採買日常用品，但看到警方在附近巡邏，自己心虛，以為是在查逃逸移工，遂立刻轉身逃離。