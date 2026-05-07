為賭債！新北男疑毒殺新婚妻騙保…專家：親密關係中「信任如雙面刃」

圖為新婚夫妻示意圖。圖/ingimage

圖：AI生成

新北市一名61歲張姓男子，涉嫌為償還賭債，於2020年間對新婚妻子投保後，趁對方住院手術期間，將含有外用麻醉劑的藥水摻入飲料餵食，導致妻子癲癇發作、腦部缺氧，最終不治身亡。案件經檢警調查後，依殺人罪提起公訴。

新北地方法院採國民法官參與審理，認定張男犯行重大，判處無期徒刑，並褫奪公權終身，全案仍可上訴。

調查指出，張男與被害人交往後不久即替對方投保多筆保險，並於短時間內結婚；婚後不久被害人即因手術住院，期間僅由張男陪同照護。法醫解剖發現死者體內含有不應內服的局部麻醉劑成分，且醫院並未使用相關藥物，檢警據此鎖定張男涉案。

此外，張男過去曾涉及類似下毒案件，並有賭博債務問題，相關情節經比對後，被認定具高度犯案動機與手法一致性。法院綜合事證後，作出有罪判決。

當親密關係成為犯罪掩護？你真的了解枕邊人嗎？

整起案件從投保、結婚到死亡的時間軸異常緊湊，且犯案手法隱蔽，凸顯出在人際關係高度親密的情境中，潛在風險往往更難被察覺。對此，台灣偵探職業總會秘書長陳以峻表示，類似案件在實務上雖屬少數，但確實存在透過婚姻關係進行財務操作，甚至衍生不法行為的風險。

他指出，這類涉及謀財害命、騙婚或詐保的事件，反映出一個關鍵問題：當民眾選擇進入婚姻時，是否已對伴侶有足夠且全面的了解。這個道理看似簡單，卻很多人都做不到。從各種社會案例可以發現，不少人在結婚前，對另一半的認識仍停留在表層，從日常為人處事、生活習慣與交友狀況，到更關鍵的婚育紀錄、家庭背景甚至健康狀況，都可能存在資訊落差。

「當然，我們也不能否認，有些人在婚前會刻意維持良好形象，這也使當事人在戀愛初期不易察覺潛在問題。」陳以峻表示，也正因如此，近年愈來愈多人在步入婚姻前，會透過較為周延的方式了解伴侶背景，以確認對方的真實狀況。雖然這樣的作法無法保證婚姻一定順利，但至少能在一定程度上降低遭遇騙婚、詐保，甚至危及人身安全等風險。

婚前看不清、婚後恐流淚？婚前徵信服務引發關注

「婚後流的淚，都是婚前腦袋進的水」這句俗語，某種程度道出了不少怨偶的心聲，也反映出部分夫妻在婚前與婚後所面臨的現實落差。有鑑於此，近年來不少徵信業者開始提供「婚前徵信」相關服務，協助有需求的民眾在進入婚姻前，透過合法且合規的方式，對伴侶背景進行更完整的了解。

所謂婚前徵信，主要是在不侵犯隱私、並符合法律規範的前提下，針對與婚姻穩定性相關的資訊進行查證與整理，包括基本身分背景、婚姻與家庭狀況、財務與債務風險，以及是否涉及重大司法爭議等，作為當事人在婚姻決策前的參考依據之一。

不過，對於婚前徵信，社會上常將其與「信任」直接畫上等號，甚至認為進行相關調查等同於不信任對方，進而質疑是否還有結婚的必要。對此，有業者指出，這樣的理解其實並不完全正確。婚姻本身是一項重大的法律與人生決定，代表雙方將在未來長時間共同生活並承擔彼此責任，因此在進入婚姻前，適度了解對方的客觀背景，應被視為風險評估的一環，而非單純的猜疑行為。

「婚前徵信的意義，並不是要破壞信任，而是在關係確立前，多一個客觀角度去理解對方的真實狀況。」影徵信有限公司表示，許多婚姻爭議往往來自長期累積的資訊落差，而非單一事件所引發，因此若能在婚前透過第三方協助釐清基本事實，有助於當事人做出更審慎的判斷，也能在一定程度上降低未來潛在風險。

結婚不可失理性，步入紅毯前仍應謹慎思量

不論是謀財害命，或是婚姻詐騙等相關事件，其實都提醒社會大眾一件事，在愛情面前真的不能失去理性。儘管戀愛期間對方說了多少甜言蜜語，至少在結婚前都應該先問問自己一個問題：「你真的了解對方嗎？」、「就這樣步入婚姻，是否真的不會後悔？」若對其中任何一項仍存有遲疑，或許都代表此時並非進入婚姻的適當時機。

影徵信表示，婚前徵信並非每一段關係的必要程序，是否進行調查應依個別情況而定。實務上，除當事人自行委託外，也有部分案件來自家人或親友出於關心與擔憂，希望透過合法方式了解子女或親友的交往對象背景，以降低潛在風險。

業者指出，團隊在執行調查前，會先了解委託人的主要疑慮，可能涉及財務狀況、過往婚姻紀錄或司法糾紛等面向，並依個別需求進行客製化規劃。同時也坦言，婚前徵信並非必要程序，但在涉及網路交友或閃婚等情況下，由於雙方認識時間較短、資訊相對有限，通常會建議可透過婚前徵信補充了解，以提升整體安全感與判斷依據。

不過專家也提醒，婚前徵信僅屬輔助性工具，無法取代雙方在關係中的溝通與信任基礎。是否委託婚前徵信，以及如何看待與經營一段婚姻關係，仍需回歸當事人自身的審慎評估與選擇。

本文章來自《桃園電子報》。原文：新婚妻子疑遭下毒身亡 專家：親密關係中的信任猶如雙面刃

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