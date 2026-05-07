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昨晚喝完不代表今早清醒 嘉市警今年已查獲30名隔夜醉駕駛

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今年以來嘉義市在上午通勤時段已發生16件因酒精殘留導致的交通事故，警方更主動查獲30名血液酒精濃度超標的駕駛人。局長陳明志表示，酒精代謝速度因人而異，絕非睡一覺就沒事，酒精不是你說了算，是儀器說了算。

許多駕駛人主觀認為昨晚喝完酒，隔天體力恢復即可開車，實際上殘餘酒精仍會導致反應遲鈍、判斷力失準。這種「隔夜醉」帶來的危險，成為道路上最令人措手不及的隱形殺手。根據醫學計算，平均每小時僅能分解8至10克酒精，超過90%的酒精需靠肝臟轉化與排出，若前一晚飲用烈酒或飲酒至深夜，隔日早晨酒精往往尚未代謝完畢。

為捍衛市民用路安全，嘉義市警察局除日常巡邏，每月均定期編排取締酒後駕車專案勤務。統計顯示，嘉義市取締酒駕件數在2023年為691件、2024年為663件、2025年為628件，雖然案件數呈現下降趨勢，但大眾對於酒精代謝的認知仍模糊，使得「宿醉駕駛」成為目前防制及宣導的重點。

陳明志呼籲，數據下降不代表執法會鬆懈，若餘醺猶在，隔天務必搭乘大眾運輸或請代駕，切勿以自己的一輩子甚至他人的生命去博弈。警方提醒，若為了省下代步費而面對高額罰鍰、吊扣車牌甚至入獄服刑，非常不划算，清醒駕駛才是對家人最大的保證。

宿醉酒駕成隱形殺手，嘉市通勤時段已發生16件殘留酒精車禍。圖／嘉義市警局提供
宿醉酒駕成隱形殺手，嘉市通勤時段已發生16件殘留酒精車禍。圖／嘉義市警局提供

大眾對於酒精代謝的認知仍模糊，使得「宿醉駕駛」成為目前防制及宣導的重點。圖／嘉義市警局提供
大眾對於酒精代謝的認知仍模糊，使得「宿醉駕駛」成為目前防制及宣導的重點。圖／嘉義市警局提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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