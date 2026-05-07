快訊

半夜手機開「1模式」小心！睡醒秒噴好幾萬 99％苦主來不及救

iPhone 18 Pro系列曝3大新設計！動態島縮小、「櫻桃紅」新色讓人想買

5月4G、5G便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級

聽新聞
0:00 / 0:00

48歲女登山客獨攀至志佳陽線失聯 中市消防局搜救

中央社／ 台中7日電

48歲姚姓女登山客5月1日獨攀志佳陽線，本預計5月3日下山，至今無音訊。台中市消防局派員搜救，知名登山作家也在臉書「雪羊視界Vision of a Snow Ram」協助轉發尋人資訊。

台中市消防局透過文字稿表示，5日接獲報案，報案人稱表姚姓女友人在5月1日至5月3日獨攀志佳陽線，因至今仍聯繫不上姚女，報案人駕車至登山口後，發現姚女自駕車輛依然停放在登山口附近，請求協助。

台中市消防局派遣梨山分隊共1車4人，整備後帶隊前往事故地點。搜救人員在5日下午5時20分到達瓢單山屋，山屋內發現失聯者的登山裝備器具及汽車鑰匙，6日前往雪山主峰方向搜索未果，7日第一梯次人員下撤，由第二梯次人員接續搜尋，目前尚未發現。

知名登山作家兼YouTuber黃鈺翔也在自己的臉書專頁（Facebook）「雪羊視界Vision of a Snow Ram」協助轉發尋人資訊。

發文指出，如果走過志佳陽上雪主的朋友，注意到任何線索或異狀，麻煩致電台中市警局和平分局梨山分駐所通報。根據Beast Runners 跑山獸提供的訊息，該失蹤者5月2日早上8時30分至9時30分應該會遇到一團約7、8人在雪山莊舊址營地紮營的年輕隊伍。若知道有一團年輕隊伍請提供訊息。

登山示意圖。圖／AI生成
登山示意圖。圖／AI生成

台中市 梨山 雪山

延伸閱讀

想念舊家偷溜出門！中壢婦雨夜迷途跌倒 警火速尋人解驚魂

月薪45K還包住！排雲山莊新職缺「月休15天」 超硬條件曝光全網秒清醒

7被害人報案…愛爾麗爆藏針孔偷拍 廠商疑受指示拆10店主機滅證

北市泰市場民眾反映用餐後上吐下瀉 業者致歉展開調查

相關新聞

為賭債！新北男疑毒殺新婚妻騙保…專家：親密關係中「信任如雙面刃」

新北市一名61歲張姓男子，涉嫌為償還賭債，於2020年間對新婚妻子投保後，趁對方住院手術期間，將含有外用麻醉劑的藥水摻入飲料餵食，導致妻子癲癇發作、腦部缺氧，最終不治身亡。案件經檢警調查後，依殺人罪提

昨晚喝完不代表今早清醒 嘉市警今年已查獲30名隔夜醉駕駛

今年以來嘉義市在上午通勤時段已發生16件因酒精殘留導致的交通事故，警方更主動查獲30名血液酒精濃度超標的駕駛人。局長陳明志表示，酒精代謝速度因人而異，絕非睡一覺就沒事，酒精不是你說了算，是儀器說了算。

48歲女登山客獨攀至志佳陽線失聯 中市消防局搜救

48歲姚姓女登山客5月1日獨攀志佳陽線，本預計5月3日下山，至今無音訊。台中市消防局派員搜救，知名登山作家也在臉書「雪羊...

苗栗公館上月28日聚眾鬥毆事件沸沸揚揚 警方逮11人法辦

苗栗縣公館鄉夜市周邊上月28日發生鬥毆事件，造成2人受傷，警方日前循線逮捕涉嫌動手的黃姓、謝姓男子等11人，全案依妨害秩序、傷害等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

疑身體不適高雄男駕車左右撞捷運橋墩骨折　網目擊：好恐怖

林姓男子昨深夜11時駕車行經高市加昌路，疑身體不適自撞左側分隔島後再往又猛撞捷運橋墩，險撞機車騎士，有網友目擊直呼「好恐怖」；事故釀車頭毀損，林男右肋骨骨折、全身多處擦挫傷，被送醫急救，警方事後酒測，

國3和美段半聯結車爆胎胎皮四散 21車閃避不及連環撞

國道3號北向彰化和美路段昨晚間發生連環交通事故，一輛營業半聯結車行經北向194公里處時，疑因半拖車右後第二輪軸突然爆胎，導致胎皮散落於中線及外側車道，後方車輛閃避不及，共有21輛車因此碰撞肇事，事故一

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。