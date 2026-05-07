48歲女登山客獨攀至志佳陽線失聯 中市消防局搜救

48歲姚姓女登山客5月1日獨攀志佳陽線，本預計5月3日下山，至今無音訊。台中市消防局派員搜救，知名登山作家也在臉書「雪羊視界Vision of a Snow Ram」協助轉發尋人資訊。

台中市消防局透過文字稿表示，5日接獲報案，報案人稱表姚姓女友人在5月1日至5月3日獨攀志佳陽線，因至今仍聯繫不上姚女，報案人駕車至登山口後，發現姚女自駕車輛依然停放在登山口附近，請求協助。

台中市消防局派遣梨山分隊共1車4人，整備後帶隊前往事故地點。搜救人員在5日下午5時20分到達瓢單山屋，山屋內發現失聯者的登山裝備器具及汽車鑰匙，6日前往雪山主峰方向搜索未果，7日第一梯次人員下撤，由第二梯次人員接續搜尋，目前尚未發現。

知名登山作家兼YouTuber黃鈺翔也在自己的臉書專頁（Facebook）「雪羊視界Vision of a Snow Ram」協助轉發尋人資訊。

發文指出，如果走過志佳陽上雪主的朋友，注意到任何線索或異狀，麻煩致電台中市警局和平分局梨山分駐所通報。根據Beast Runners 跑山獸提供的訊息，該失蹤者5月2日早上8時30分至9時30分應該會遇到一團約7、8人在雪山莊舊址營地紮營的年輕隊伍。若知道有一團年輕隊伍請提供訊息。