苗栗公館上月28日聚眾鬥毆事件沸沸揚揚 警方逮11人法辦

苗栗縣公館鄉夜市周邊上月28日發生鬥毆事件，造成2人受傷，警方日前循線逮捕涉嫌動手的黃姓、謝姓男子等11人，全案依妨害秩序、傷害等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

這起鬥毆事件當街發生，一些民眾目睹驚嚇，地方沸沸揚揚，傳說與詐騙集團黑吃黑衍生糾紛有關，謝男（51歲）疑不滿遭出賣，找來黃男（46歲）率眾談判，持球棒、花盆等涉嫌圍毆2名被害人，2名被害人鼻青臉腫，1人頭部縫了6針，還好並無大礙。

苗栗警察分局今天表示，警方上月28日晚上10點多接獲報案，公館鄉夜市周邊聚眾鬥毆事件，員警到達後人已散去，仍不敢大意，隨即調閱民宅及周遭監視器，鎖定涉案對象並報請苗栗地檢署檢察官石東超指揮偵辦，結合縣警局刑警大隊及大湖警分局，持拘票、搜索票查緝，5月5日循線查獲黃姓、謝姓為首的11人到案，查扣涉案球棒、手機及折疊刀等證物，詢後依妨害秩序、傷害等罪嫌移送偵辦。

警方調查，事件係疑因協商債務未果，謝男見狀通知友人到場助勢，遂引發後續衝突，路人見狀趕緊報警處理，在警方趕到前，眾人已四散離去，警方也隨即專案偵辦，防制有類似脫序行為。

苗栗分局藉此呼籲，民眾遇有債務糾紛，應冷靜處理，循正當管道溝通或尋求法律協助，切莫因一時衝動而有脫序、不理性行為，警方對於危害公共秩序之行為，絕對採取「零容忍」的態度，必將嚴正執法，以維護社會安寧與民眾安全。

苗栗縣公館鄉夜市周邊上月28日發生鬥毆事件，造成2人受傷，警方循線逮捕涉嫌動手的黃姓、謝姓男子等11人，扣案球棒證物。圖／苗栗警察分局提供