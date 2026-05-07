國3和美段半聯結車爆胎胎皮四散 21車閃避不及連環撞

國道3號北向彰化和美路段昨晚間發生連環交通事故，一輛營業半聯結車行經北向194公里處時，疑因半拖車右後第二輪軸突然爆胎，導致胎皮散落於中線及外側車道，後方車輛閃避不及，共有21輛車因此碰撞肇事，事故一度造成車流回堵，所幸未傳出重大傷亡。

國道警察第七公路警察大隊表示，事故發生於昨晚9時22分，該輛營業半聯結車行駛途中，半拖車右後第二輪軸因不明原因爆胎，脫落胎皮散落路面，引發後方多車連環碰撞事故。警方與相關單位獲報後立即到場處理，現場於晚間10時30分排除，恢復全線通車。警方指出，詳細肇事原因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

國道警方呼籲，用路人平時應加強車輛保養維護，行車前務必檢查油、水、煞車、輪胎及燈光等車況，降低事故風險。若行駛途中發生車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落情形，將可依道路交通管理處罰條例第30條之1規定，處駕駛人新台幣1000元至6000元罰鍰。

國道3號北向彰化和美路段一輛營業半聯結車疑因半拖車右後第二輪軸突然爆胎，導致胎皮散落於中線及外側車道，後方21輛車因此碰撞肇事。圖／警方提供

國道3號北向彰化和美路段一輛營業半聯結車疑因半拖車右後第二輪軸突然爆胎，導致胎皮散落於中線及外側車道，後方21輛車因此碰撞肇事。圖／警方提供