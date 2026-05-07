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國3和美段半聯結車爆胎胎皮四散 21車閃避不及連環撞
國道3號北向彰化和美路段昨晚間發生連環交通事故，一輛營業半聯結車行經北向194公里處時，疑因半拖車右後第二輪軸突然爆胎，導致胎皮散落於中線及外側車道，後方車輛閃避不及，共有21輛車因此碰撞肇事，事故一度造成車流回堵，所幸未傳出重大傷亡。
國道警察第七公路警察大隊表示，事故發生於昨晚9時22分，該輛營業半聯結車行駛途中，半拖車右後第二輪軸因不明原因爆胎，脫落胎皮散落路面，引發後方多車連環碰撞事故。警方與相關單位獲報後立即到場處理，現場於晚間10時30分排除，恢復全線通車。警方指出，詳細肇事原因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。
國道警方呼籲，用路人平時應加強車輛保養維護，行車前務必檢查油、水、煞車、輪胎及燈光等車況，降低事故風險。若行駛途中發生車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落情形，將可依道路交通管理處罰條例第30條之1規定，處駕駛人新台幣1000元至6000元罰鍰。
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