影／基隆熱炒店巧遇討債爆衝突 男討債反被酒瓶刺死行凶男送辦

基隆市信義區培德路一家熱炒店昨晚發生疑討債糾紛引發命案，兩男疑因工程債務糾紛發生肢體衝突，雙方一言不合後扭打成一團，過程被監視器拍下。討債的56歲李男，反遭58歲李嫌持破酒瓶刺中頸動脈，血流如注，送醫搶救不治。警方逮捕行凶58歲李嫌，今天將依傷害致死罪嫌移送檢方偵辦。

第二分局調查，58歲李嫌昨晚與太太在餐廳2樓吃飯，在1樓的討債人56歲李男巧遇看到對方後，立刻打電話通報呼叫2名友人前來助陣，隨即3人一起上到餐廳2樓，一言不合，將正在用餐的李嫌壓制，當時討債中的2人將手肘勒住李嫌頸部，雙方爆發嚴重肢體衝突。

李嫌本能反抗，李男也反擊，隨手拿起玻璃啤酒瓶攻擊，李嫌本能以手擋酒瓶，見啤酒瓶碎裂，再以酒瓶瓶口殘骸，刺向李男頸部；李男左側頸動脈不慎遭玻璃瓶割傷，經送往衛生福利部基隆醫院急救，因失血過多仍宣告不治，樓梯間地板血跡斑斑。

二分局偵查隊長盧順正表示，案發後警方立即逮捕李嫌，並通知在場關係人釐清詳細案情，警詢後今天將依傷害致死罪嫌將李嫌移送基隆地檢署偵辦。李嫌供稱，對方先出手攻擊他，衝突過程中，以破裂的酒瓶刺中對方脖子，他並沒有要殺害對方意圖。

基隆熱炒店巧遇討債爆衝突，男討債反被酒瓶刺死，行凶男送辦。記者游明煌／翻攝

基隆熱炒店巧遇討債爆衝突，男討債反被酒瓶刺死，行凶男送辦。記者游明煌／翻攝

基隆熱炒店巧遇討債爆衝突，男討債反被酒瓶刺死，行凶男送辦。記者游明煌／翻攝

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