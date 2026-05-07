快訊

胡元輝遭羅智強「趕出」立院 文化部長李遠抗議「他還是公視董事長」

不想一輩子繳房租？他勸月薪四五萬別硬買：恐把自己買到沒退路

遭影射與柯文哲、黃國昌有不正常男女關係　林子宇痛批不入流已蒐證

聽新聞
0:00 / 0:00

餐廳火爆衝突 被指欠債者揮破酒瓶 劃傷催債者左動脈致死 今移送法辦

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

李姓男子昨晚在基隆一家餐廳，看到疑積欠80萬元工程款，同姓李的男子在場，催債時發生肢體衝突。被指欠錢的李男涉嫌持破裂的酒瓶，割傷催債的李男頸動脈致死。李嫌當場被捕，警方調查後，今依傷害致死罪嫌移送法辦。

警方初步調查，56歲李男昨晚到案發現場的餐廳1樓吃飯，發現疑欠他口中「大姐」工程款，大他2歲的李男在2樓和妻子一起吃飯。他打電話找來2名男姓友人助陣，昨晚8時許3人會合後一起上樓，找對方談還錢事宜。

案發當時，餐廳的2樓的座位約半滿，有5桌客人在吃飯喝酒。兩名李姓男子在2樓碰面後，因對債務問題一言不合引發口角，上樓的李男等人疑對方不願下樓談判，發生拉扯。

雙方肢體衝突加劇後，原在2樓被指欠錢的李男，持酒瓶攻擊上樓的李男，對方出手抵擋時，酒瓶破裂。原在2樓的李男揮舞酒瓶時，破裂的瓶身劃傷上樓李男的頸部，樓梯口附近地板瞬間血跡斑斑，令現場目擊的客人覺得怵目驚心。

基隆警、消接獲報案都趕往現場，消防人員將頸部受傷，幾已失去意識的李男送往衛生福利部基隆醫院急救。由於傷者的左動脈被割傷，大量失血。醫師急救無效，昨晚9時許宣告不治。

警方到場時，行凶的李男已下樓，正在打電話，隨即遭警方控制行動。李嫌因為也受輕傷，由消防人員將他送往基隆長庚醫院治療後，再由員警帶回調查，製作筆錄。

李嫌指工程款不是他欠下的，對方先出手攻擊他，又比較壯碩，他才拿酒瓶反抗，並沒有要殺對方的意思。警方已調閱餐廳內的監視器，並詢問目擊者釐清案情，完成所有筆錄後，依傷害致死罪嫌將李男移送基隆地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李姓男子涉嫌持破裂酒瓶，劃傷疑向他催債，同姓李的男子左頸脈，對方送醫不治。警方將李嫌帶回調查，今依傷害致死罪嫌移送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／攝影
李姓男子涉嫌持破裂酒瓶，劃傷疑向他催債，同姓李的男子左頸脈，對方送醫不治。警方將李嫌帶回調查，今依傷害致死罪嫌移送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／攝影

餐廳 基隆

延伸閱讀

基隆餐廳男子遭人持破酒瓶刺中脖子傷重不治 警逮嫌犯偵訊中

新北驚傳喋血凶殺！緬甸籍男子疑涉持刀砍殺同鄉 命危送醫

半夜裸奔擾民…2陸男曼谷豪宅開毒趴遭捕 身分曝光竟是60萬粉「網黃」

離對岸太近有偷渡風險 金門地院裁定酒駕撞死幼師被告延押2個月

相關新聞

基隆餐廳男子遭人持破酒瓶刺中脖子傷重不治 警逮嫌犯偵訊中

李姓男子6日晚間和友人到基隆市的餐廳用餐時，遇到1名男子，疑李指對方有欠別人錢，兩人起衝突時，李男持破裂酒瓶刺中對方的脖子，送醫不治。李男被捕後辯稱無殺人意圖，因對方較高壯，失手刺到脖子，警方將依傷害

苗栗公館上月28日聚眾鬥毆事件沸沸揚揚 警方逮11人法辦

苗栗縣公館鄉夜市周邊上月28日發生鬥毆事件，造成2人受傷，警方日前循線逮捕涉嫌動手的黃姓、謝姓男子等11人，全案依妨害秩序、傷害等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

疑身體不適高雄男駕車左右撞捷運橋墩骨折　網目擊：好恐怖

林姓男子昨深夜11時駕車行經高市加昌路，疑身體不適自撞左側分隔島後再往又猛撞捷運橋墩，險撞機車騎士，有網友目擊直呼「好恐怖」；事故釀車頭毀損，林男右肋骨骨折、全身多處擦挫傷，被送醫急救，警方事後酒測，

國3和美段半聯結車爆胎胎皮四散 21車閃避不及連環撞

國道3號北向彰化和美路段昨晚間發生連環交通事故，一輛營業半聯結車行經北向194公里處時，疑因半拖車右後第二輪軸突然爆胎，導致胎皮散落於中線及外側車道，後方車輛閃避不及，共有21輛車因此碰撞肇事，事故一

影／基隆熱炒店巧遇討債爆衝突 男討債反被酒瓶刺死行凶男送辦

基隆市信義區培德路一家熱炒店昨晚發生疑討債糾紛引發命案，兩男疑因工程債務糾紛發生肢體衝突，雙方一言不合後扭打成一團，過程被監視器拍下。討債的56歲李男，反遭58歲李嫌持破酒瓶刺中頸動脈，血流如注，送醫

餐廳火爆衝突 被指欠債者揮破酒瓶 劃傷催債者左動脈致死 今移送法辦

李姓男子昨晚到基隆市一家餐廳，向同姓李的男子疑催討工程欠款時，兩人發生肢體衝突。被指欠錢的李男涉嫌持破裂的酒瓶，割傷催債的李男頸動脈致死。李嫌當場被捕，警方帶回調查後，今依傷害致死罪嫌移送基隆地檢署偵

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。