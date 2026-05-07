餐廳火爆衝突 被指欠債者揮破酒瓶 劃傷催債者左動脈致死 今移送法辦

李姓男子昨晚在基隆一家餐廳，看到疑積欠80萬元工程款，同姓李的男子在場，催債時發生肢體衝突。被指欠錢的李男涉嫌持破裂的酒瓶，割傷催債的李男頸動脈致死。李嫌當場被捕，警方調查後，今依傷害致死罪嫌移送法辦。

警方初步調查，56歲李男昨晚到案發現場的餐廳1樓吃飯，發現疑欠他口中「大姐」工程款，大他2歲的李男在2樓和妻子一起吃飯。他打電話找來2名男姓友人助陣，昨晚8時許3人會合後一起上樓，找對方談還錢事宜。

案發當時，餐廳的2樓的座位約半滿，有5桌客人在吃飯喝酒。兩名李姓男子在2樓碰面後，因對債務問題一言不合引發口角，上樓的李男等人疑對方不願下樓談判，發生拉扯。

雙方肢體衝突加劇後，原在2樓被指欠錢的李男，持酒瓶攻擊上樓的李男，對方出手抵擋時，酒瓶破裂。原在2樓的李男揮舞酒瓶時，破裂的瓶身劃傷上樓李男的頸部，樓梯口附近地板瞬間血跡斑斑，令現場目擊的客人覺得怵目驚心。

基隆警、消接獲報案都趕往現場，消防人員將頸部受傷，幾已失去意識的李男送往衛生福利部基隆醫院急救。由於傷者的左動脈被割傷，大量失血。醫師急救無效，昨晚9時許宣告不治。

警方到場時，行凶的李男已下樓，正在打電話，隨即遭警方控制行動。李嫌因為也受輕傷，由消防人員將他送往基隆長庚醫院治療後，再由員警帶回調查，製作筆錄。

李嫌指工程款不是他欠下的，對方先出手攻擊他，又比較壯碩，他才拿酒瓶反抗，並沒有要殺對方的意思。警方已調閱餐廳內的監視器，並詢問目擊者釐清案情，完成所有筆錄後，依傷害致死罪嫌將李男移送基隆地檢署偵辦。

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