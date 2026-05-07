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愛爾麗偷拍案 集團總裁常如山、特助、滅證工程師聲押禁見

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，為釐清是否有公司高層授意安裝針孔，昨以被告身分拘提愛爾麗集團總裁常如山、張姓特助、負責監視器維修的謝姓工程師，並約談劉姓總經理。檢方懷疑，謝事發後疑常等人指示滅證，開車一路南下拔除北部、中部共10家分店存放針孔攝影機影片的主機。常、張、謝複訊後遭檢方聲押禁見。

檢警昨兵分八路，前往涉案人等的住處、辦公室等相關處所搜索，常如山則是一早在台北住處遭搜索和逕行拘提，隨後直接驅車被帶回新北地檢署交由檢察官複訊。

檢警調查，揭發全案的第一位本月1日於愛爾麗板橋分店內，發現偽裝成偵煙器的針孔攝影機後，隨即前往海山警分局江翠派出所報案。當天以個體戶身分承接愛爾麗北台灣分店監視器維修業務的謝姓工程師，疑似接獲上級指示，自板橋分店起著手拆除監視器主機，之後獨自一人開車南下，將沿途分店的監視器主機一一拔除帶走。

新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，集團總裁常如山、張姓特助及負責監視器維修的謝姓工程師，複訊後遭檢方聲押禁見。記者蔣永佑／攝影
新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，集團總裁常如山、張姓特助及負責監視器維修的謝姓工程師，複訊後遭檢方聲押禁見。記者蔣永佑／攝影

新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，集團總裁常如山、張姓特助及負責監視器維修的謝姓工程師，複訊後遭檢方聲押禁見。記者蔣永佑／攝影
新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，集團總裁常如山、張姓特助及負責監視器維修的謝姓工程師，複訊後遭檢方聲押禁見。記者蔣永佑／攝影

偷拍 監視器 台北

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