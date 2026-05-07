基隆餐廳男子遭人持破酒瓶刺中脖子 傷重不治…警逮嫌犯偵訊中

李姓男子6日晚間和友人到基隆市的餐廳用餐時，遇到1名男子，疑李指對方有欠別人錢，兩人起衝突時，李男持破裂酒瓶刺中對方的脖子，送醫不治。李男被捕後辯稱無殺人意圖，因對方較高壯，失手刺到脖子，警方將依傷害致死罪嫌偵辦。

58歲李男和楊姓友人6日晚間在基隆市信義區，一家餐廳的1樓用餐時，得知小他兩歲，同姓李的被害人在2樓用餐，因為對方有欠他的１名「大姐」的錢，今晚８時許上到2樓找對方，當時被害人和妻子在樓上用餐。

李男上樓後看到被害人，疑和對方談到欠錢的事，兩人發生口角，進而引發肢體衝突。過程中，李男持破裂的酒瓶攻擊對方，並刺中對方的脖子，導致大量出血。

基隆警、消接獲報案都趕往現場，消防人員將幾近失去意識的被害人送往基隆長庚醫院急救，醫師急救無效，晚間9時許宣告不治。警方則是封鎖現場，鑑識採證。

李男受輕傷，消防人員將他送往衛生福利部基隆醫院治療後，警方將李男帶回調查。李指對方先出手攻擊他，因為對方比較壯碩，最後他拿酒瓶反抗，酒瓶打中對方的手臂後破裂，衝突過程中，破裂的酒瓶刺中對方脖子，他並沒有要殺對方的意思。警方調調閱餐廳內的監視器，釐清案情。

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李男6日晚間在基隆市一家餐廳用餐時，與另一名男子發生衝突，李男持破裂酒瓶刺中對手脖子，被害人送醫不治。警方獲報封鎖現場採證，並將李男帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝

李男6日晚間在基隆市一家餐廳用餐時，與另一名男子發生衝突，李男持破裂酒瓶刺中對手脖子，被害人送醫不治。警方獲報封鎖現場採證，並將李男帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝