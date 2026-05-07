聽新聞
0:00 / 0:00

基隆餐廳男子遭人持破酒瓶刺中脖子 傷重不治…警逮嫌犯偵訊中

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

李姓男子6日晚間和友人到基隆市的餐廳用餐時，遇到1名男子，疑李指對方有欠別人錢，兩人起衝突時，李男持破裂酒瓶刺中對方的脖子，送醫不治。李男被捕後辯稱無殺人意圖，因對方較高壯，失手刺到脖子，警方將依傷害致死罪嫌偵辦。

58歲李男和楊姓友人6日晚間在基隆市信義區，一家餐廳的1樓用餐時，得知小他兩歲，同姓李的被害人在2樓用餐，因為對方有欠他的１名「大姐」的錢，今晚８時許上到2樓找對方，當時被害人和妻子在樓上用餐。

李男上樓後看到被害人，疑和對方談到欠錢的事，兩人發生口角，進而引發肢體衝突。過程中，李男持破裂的酒瓶攻擊對方，並刺中對方的脖子，導致大量出血。

基隆警、消接獲報案都趕往現場，消防人員將幾近失去意識的被害人送往基隆長庚醫院急救，醫師急救無效，晚間9時許宣告不治。警方則是封鎖現場，鑑識採證。

李男受輕傷，消防人員將他送往衛生福利部基隆醫院治療後，警方將李男帶回調查。李指對方先出手攻擊他，因為對方比較壯碩，最後他拿酒瓶反抗，酒瓶打中對方的手臂後破裂，衝突過程中，破裂的酒瓶刺中對方脖子，他並沒有要殺對方的意思。警方調調閱餐廳內的監視器，釐清案情。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李男6日晚間在基隆市一家餐廳用餐時，與另一名男子發生衝突，李男持破裂酒瓶刺中對手脖子，被害人送醫不治。警方獲報封鎖現場採證，並將李男帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
李男6日晚間在基隆市一家餐廳用餐時，與另一名男子發生衝突，李男持破裂酒瓶刺中對手脖子，被害人送醫不治。警方獲報封鎖現場採證，並將李男帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝

李男6日晚間在基隆市一家餐廳用餐時，與另一名男子發生衝突，李男持破裂酒瓶刺中對手脖子，被害人送醫不治。警方獲報封鎖現場採證，並將李男帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
李男6日晚間在基隆市一家餐廳用餐時，與另一名男子發生衝突，李男持破裂酒瓶刺中對手脖子，被害人送醫不治。警方獲報封鎖現場採證，並將李男帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝

李男6日晚間在基隆市一家餐廳用餐時，與另一名男子發生衝突，李男持破裂酒瓶刺中對手脖子，被害人送醫不治。警方獲報封鎖現場採證，並將李男帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
李男6日晚間在基隆市一家餐廳用餐時，與另一名男子發生衝突，李男持破裂酒瓶刺中對手脖子，被害人送醫不治。警方獲報封鎖現場採證，並將李男帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝

餐廳 基隆 被害人

延伸閱讀

詐團謊稱送免費手機詐財 刑事局：勿點不明物流連結

影／基隆印尼籍漁工上廁所頭部撞擊跌落海 搶救送醫不治

半夜裸奔擾民…2陸男曼谷豪宅開毒趴遭捕 身分曝光竟是60萬粉「網黃」

大膽！警員派出所偷拍主管女兒如廁...還辯不知對方年紀 二審加重判刑

相關新聞

誰指使？愛爾麗偷拍案關鍵工程師連拔10分店主機 部分證據遭滅證

愛爾麗連鎖醫美診所爆出針孔偷拍疑雲，檢警馬不停蹄積極偵辦，據了解，檢警最早拘提的監視器謝姓工程師，疑受人指示進行滅證，開車一路南下將北部、中部10家分店存放針孔攝影機病患影片的主機拔除，目前初步清查身

學生淪血汗勞工？中正大學遭搜索5生3師到案 嘉義地檢署證實了

針對中正大學犯罪防治學系與研究所涉及的勞權與偽造文書疑雲，檢廉單位已展開調查。嘉義地檢署證實，目前全案正朝偽造文書方向偵辦，但因案件仍處於偵查階段，具體細節與內容仍待進一步釐清，目前不便對外說明。

囂張曬寶寶遭棄畫面…印尼女移工賺墮胎黑心錢單日破10萬 移民署抓人

有媒體報導，一名來台超過12年的印尼籍移工「You Li」在台看見「墮胎商機」，不僅仲介同鄉做人流手術，還在抖音開設多個帳號宣傳、販賣醫師處方用藥的墮胎藥「喜克潰」，甚至囂張貼出寶寶被丟棄的畫面、拍影

中正大學傳遭搜索 檢調通知多名師生到案！校方證實：配合調查

中正大學驚傳遭檢廉搜索，檢調通知多名師生到案說明，疑似犯罪防治學系暨研究所一名教授涉案。中正大學回應，已知悉有司法偵查機關至該校執行相關程序，校方尊重司法、配合調查，並將依規定提供必要協助。

愛爾麗偷拍案 集團總裁常如山、特助、滅證工程師聲押禁見

新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，為釐清是否有公司高層授意安裝針孔，昨以被告身分拘提愛爾麗集團總裁常如山、張姓特助、負責監視器維修的謝姓工程師，並約談劉姓總經理。檢方懷疑，謝事發後疑常等人指示滅證，開車一路

基隆餐廳男子遭人持破酒瓶刺中脖子 傷重不治…警逮嫌犯偵訊中

李姓男子6日晚間和友人到基隆市的餐廳用餐時，遇到1名男子，疑李指對方有欠別人錢，兩人起衝突時，李男持破裂酒瓶刺中對方的脖子，送醫不治。李男被捕後辯稱無殺人意圖，因對方較高壯，失手刺到脖子，警方將依傷害

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。