聽新聞
0:00 / 0:00
基隆餐廳男子遭人持破酒瓶刺中脖子 傷重不治…警逮嫌犯偵訊中
李姓男子6日晚間和友人到基隆市的餐廳用餐時，遇到1名男子，疑李指對方有欠別人錢，兩人起衝突時，李男持破裂酒瓶刺中對方的脖子，送醫不治。李男被捕後辯稱無殺人意圖，因對方較高壯，失手刺到脖子，警方將依傷害致死罪嫌偵辦。
58歲李男和楊姓友人6日晚間在基隆市信義區，一家餐廳的1樓用餐時，得知小他兩歲，同姓李的被害人在2樓用餐，因為對方有欠他的１名「大姐」的錢，今晚８時許上到2樓找對方，當時被害人和妻子在樓上用餐。
李男上樓後看到被害人，疑和對方談到欠錢的事，兩人發生口角，進而引發肢體衝突。過程中，李男持破裂的酒瓶攻擊對方，並刺中對方的脖子，導致大量出血。
基隆警、消接獲報案都趕往現場，消防人員將幾近失去意識的被害人送往基隆長庚醫院急救，醫師急救無效，晚間9時許宣告不治。警方則是封鎖現場，鑑識採證。
李男受輕傷，消防人員將他送往衛生福利部基隆醫院治療後，警方將李男帶回調查。李指對方先出手攻擊他，因為對方比較壯碩，最後他拿酒瓶反抗，酒瓶打中對方的手臂後破裂，衝突過程中，破裂的酒瓶刺中對方脖子，他並沒有要殺對方的意思。警方調調閱餐廳內的監視器，釐清案情。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。