愛爾麗疑藏針孔 桃市議員：民眾成立自救會集體訴訟

愛爾麗診所板橋店日前被發現煙霧偵測器內疑藏針孔攝影機，民進黨籍桃園市議員黃瓊慧今天表示，民眾反映要成立自救會，透過集體訴訟討回權益，目前由理然全球法律事務所協助。

有網友在社群指出日前赴愛爾麗醫美診所板橋店進行體雕，在診療間換衣服時，發現天花板角落不明裝置疑似藏有攝影鏡頭。診所人員堅稱是煙霧偵測器，女子報警後，警方到場拆開確認裝置內有攝影機，後續依妨害秘密罪展開偵辦。

黃瓊慧告訴中央社記者，近日有許多民眾紛紛向她反映要成立自救會，透過打集體訴訟的方式來討回自己的權益，目前由理然全球法律事務所協助，除整理被害人資料，蒐集對話、付款、療程紀錄，以及協助刑事告訴及後續求償，相信越多被害人現身，越有助於檢警擴大追查、保全證據。

黃瓊慧指出，愛爾麗在桃園也有2間分店，昨天衛生局僅到場初步釐清案情，檢警也尚未介入啟動稽查，就算現在啟動稽查也已經慢了好幾拍，風暴已持續擴大，今天服務處接獲多起陳情表示，對這間醫美診所已產生很大疑慮、不信任，要求退費的聲浪越來越大，呼籲業者正視民眾心聲，消保官也應介入協助辦理退費。

桃園市政府衛生局說，愛爾麗在桃園市設有桃園及中壢2間分店，昨天派員前往現場稽查，稽查人員打開部分煙霧偵測器並未發現違法攝影器材，診所說明僅在廊道及部分諮詢室與美容室裝有攝影機，影像內容僅院長及管理人員可檢視，不會裝設針孔攝影機偷拍民眾。