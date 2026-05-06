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影／6天2死…屏東縣瑪家鄉秘境瀑布又傳溺水 部落視為禁忌之地

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣瑪家鄉舊排灣部落隱藏秘境瀑布，繼本月1日在獅王瀑布發生溺水意外，今天在獅王瀑布附近的草泥馬瀑布也發生溺水意外，61歲張姓女子跟友人到山區瀑布戲水，張女遲未上來，同行友人趕緊報案，消防獲報後趕赴山區，將張女從約5公尺深的潭底拉上岸，已無生命跡象，送醫不治。

屏東縣消防局今6日下午1時44分接獲110轉報，民眾報案在瑪家鄉草泥馬瀑布疑溺水請求協助，出動瑪家、三地門、長治分隊、特搜大隊及第一大隊，共9車22人，特搜大隊副大隊長鄭維勛現場指揮。

救援人員在下午3時20分確認溺者張女位置在約5公尺深的潭底。下午3時32分將61歲張女拉上岸，無生命跡象，送往龍泉榮民醫院及急救不治。

屏東縣瑪家鄉舊排灣部落山區被外界視為秘境的瀑布峽谷近日接連發生溺水事故，獅王瀑布、草泥馬瀑布都在附近，有獨特峽谷夾壁地形，但對當地部落族人來說，瀑布都是禁忌之地。

本月1日在瑪家鄉獅王瀑布發生溺水25歲陳姓碩士生溺水，相隔6天，今6日下午在獅王瀑布附近草泥馬瀑布發生溺水事故。

消防局提醒，夏季氣溫攀升，民眾親水活動增加，防範溺水事故發生，呼籲民眾從事水域活動時務必提高安全意識，避免進入野溪、河川、瀑布、深潭及海岸等高風險水域，應選擇具備救生員及完善防護設施的合法場域，以確保人身安全。

屏東縣瑪家鄉山區秘境草泥馬瀑布今發生61歲張女溺水，消防救出後無生命跡象，送醫不治。圖／讀者提供
屏東縣瑪家鄉山區秘境草泥馬瀑布今發生61歲張女溺水，消防救出後無生命跡象，送醫不治。圖／讀者提供

屏東縣瑪家鄉山區秘境草泥馬瀑布今發生61歲張女溺水，消防救出後無生命跡象，送醫不治。圖／讀者提供
屏東縣瑪家鄉山區秘境草泥馬瀑布今發生61歲張女溺水，消防救出後無生命跡象，送醫不治。圖／讀者提供

屏東縣瑪家鄉山區秘境草泥馬瀑布今發生61歲張女溺水，消防救出後無生命跡象，送醫不治。圖／讀者提供
屏東縣瑪家鄉山區秘境草泥馬瀑布今發生61歲張女溺水，消防救出後無生命跡象，送醫不治。圖／讀者提供

屏東縣瑪家鄉山區秘境草泥馬瀑布今發生61歲張女溺水，消防救出後無生命跡象，送醫不治。圖／讀者提供
屏東縣瑪家鄉山區秘境草泥馬瀑布今發生61歲張女溺水，消防救出後無生命跡象，送醫不治。圖／讀者提供

溺水 屏東縣 瀑布 排灣族

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