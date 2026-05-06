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愛爾麗診所違法密錄？ 中市衛生局：未查扣具體事實

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

針對愛爾麗醫美集團被控在診間私裝攝影機密錄一案，台中市政府衛生局下午再度邀集警消等相關單位前往該集團兩家醫美診所和一家坐月子中心稽查，但截至目前查無確切有監視錄影之實。不過，慎重起見，仍把相關事證移請台中地檢署進一步釐清。

衛生局除了昨天派員針對該集團台中市2家診所進行稽查，在公共區域、詢問室的天花板上都發現「疑似」具監視功能的「煙霧偵測器」，但因為沒有查扣具體事證，下午再度上門。

衛生局說，稽查人員分別在崇德路、文心路兩家分店以及坐月子中心的諮詢室、針劑室及診療室等區域發現多個煙霧偵測器，但經過警消人員拆卸後判別，並未查獲有攝影和紀錄功能。

衛生局說，因為目前沒有洩漏病人秘密之事實，也查無洩漏個資的情況，因此暫不以違反「醫療法」或「個資法」裁罰。

台中市衛生局到愛爾麗兩家醫美診所稽查。圖／台中市政府提供
台中市衛生局到愛爾麗兩家醫美診所稽查。圖／台中市政府提供

醫美 衛生局 台中市

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