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愛爾麗醫美診所偷拍疑雲擴大 高雄2分店疑曾裝攝影機留痕跡
愛爾麗連鎖醫美診所爆出診療間裝設針孔偷拍，高市衛生局今天前往愛爾麗高雄2家分店稽查，發現疑似裝設針孔攝影機痕跡，其中1家診所天花板留有移除監視器痕跡，另1家則在治療室內裝有監視器並標示「錄影中」，恐涉偷拍或妨害秘密，相關事證待進一步釐清。
愛爾麗醫美診所近期爆發針孔偷拍疑雲，檢警今天兵分多路搜索新北市4家診所，總裁常如山上午也在愛爾麗集團總部辦公室內遭警拘提，隨即移送新北地檢署交由檢察官偵訊。
位在高雄2家分店，今天衛生局同步稽查發現，其中1家診所天花板留有拆除監視器痕跡，另1家則在治療室內裝有監視器，現場還標示「錄影中」。
衛生局強調，依醫療法第72條規定，醫療場所依法必須保障病患隱私，若違反將依同法第103條規定處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，並移送司法偵辦。
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