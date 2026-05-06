囂張曬寶寶遭棄畫面…印尼女移工賺墮胎黑心錢單日破10萬 移民署抓人

有媒體報導，一名來台超過12年的印尼籍移工「You Li」在台看見「墮胎商機」，不僅仲介同鄉做人流手術，還在抖音開設多個帳號宣傳、販賣醫師處方用藥的墮胎藥「喜克潰」，甚至囂張貼出寶寶被丟棄的畫面、拍影片炫耀自己單日收入破10萬元。對此，移民署指出，今天已找到「You Li」並帶回，事後將移送法辦。

周刊王報導，「You Li」對外宣稱是「印尼CEO」，透過網路什麼黑心錢都賺，專門鎖定在台擔心懷孕影響工作或遭解約返國的移工，宣稱有管道可以處理，不只仲介移工至地下診所做流產手術，還以成本550元對外用2500元販售處方藥「喜克潰」，牟取暴利。事件曝光後，「You Li」的抖音帳號已全數關閉。

移民署指出，該名印尼籍移工疑涉非法販售藥品及仲介流產等情事，已掌握資訊，鎖定一名合法在台外籍人士已列為查處對象，持續釐清相關事證中。

移民署說，本案涉及疑似非法販售藥品及違法醫療行為，屬醫師法及藥事法主管機關權責，已配合地方衛生主管機關依法查處，如查有違法情事絕不寬貸，並呼籲民眾勿透過不明來源取得藥品或接受非法醫療行為。

據了解，此案新北地檢署獲悉指揮移民署新北市專勤隊偵辦，新北市專勤隊今天下午已逮到「You Li」，警詢後將移送法辦。