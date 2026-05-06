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中正大學教授疑不想繳回剩餘經費 學生虛報薪資遭搜索

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

國立<a href='/search/tagging/2/中正大學' rel='中正大學' data-rel='/2/105135' class='tag'><strong>中正大學</strong></a>驚傳遭檢廉搜索，檢調近日進入校園執行相關程序，並通知多名師生到案說明。圖／取自中正大學臉書
國立中正大學驚傳遭檢廉搜索，檢調近日進入校園執行相關程序，並通知多名師生到案說明。圖／取自中正大學臉書

國立中正大學驚傳遭檢廉搜索，檢調近日進入校園執行相關程序，並通知多名師生到案說明。據了解，犯罪防治學系暨研究所一名教授在過去擔任系主任期間，疑涉研究計畫經費核銷不實，引發司法單位關注，全案目前已進入偵查階段，相關細節仍待釐清。

據了解，該名教授任內負責計畫執行，疑因計畫尾聲仍有結餘款項，涉嫌透過工讀生申報薪資方式處理經費。不過，有學生工時紀錄曾連續工作15天以上，每周工時高達90小時，且簽到紀錄與課程時間重疊，涉及不實登錄，疑涉及不實登錄，因而遭人檢舉。

校內教師表示，該名教授涉及相關爭議需妥善調查，目前案件已進入司法偵辦程序，基於偵查不公開原則，不便對外多作說明，盼外界給予空間，讓調查單位釐清事實。校方表示，校方尊重並全力配合調查，對案情細節不便說明，將依規定提供必要協助。

中正大學 薪資 學生

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