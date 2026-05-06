中正大學教授疑不想繳回剩餘經費 學生虛報薪資遭搜索

有媒體報導，一名來台超過12年的印尼籍移工「You Li」在台看見「墮胎商機」，不僅仲介同鄉做人流手術，還在抖音開設多個帳號宣傳、販賣醫師處方用藥的墮胎藥「喜克潰」，甚至囂張貼出寶寶被丟棄的畫面、拍影

2026-05-06 18:00